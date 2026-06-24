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ضبط سائق ميكروباص طمس اللوحات المعدنية لسيارته بالفيوم

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ضبط سائق ميكروباص طمس اللوحات المعدنية لسيارته بالفيوم

ضبط سائق ميكروباص طمس اللوحات المعدنية لسيارته بالفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 24 يونيو 2026 02:18 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بطمس اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة بمحافظة الفيوم.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بطمس اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة بهدف تفادي المخالفات المرورية.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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