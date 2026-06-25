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الداخلية تضبط 7 متهمين باستغلال 14 طفلًا في التسول وبيع السلع بإلحاح في القاهرة

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الداخلية تضبط 7 متهمين باستغلال 14 طفلًا في التسول وبيع السلع بإلحاح في القاهرة

الداخلية تضبط 7 متهمين باستغلال 14 طفلًا في التسول وبيع السلع بإلحاح في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 02:18 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 7 أشخاص، بينهم رجلان و5 سيدات، لثلاثة منهم معلومات جنائية، لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 14 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم في بيع السلع والتسول، حيث أقر المتهمون، خلال مواجهتهم، بارتكابهم تلك الوقائع واستغلال الأطفال في هذا النشاط.

 

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، كما جرى تسليم الأطفال الذين تم التوصل إلى ذويهم لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية، حفاظًا على سلامتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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