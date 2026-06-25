الداخلية تكشف ملابسات فيديو الاستيلاء على أرض بالإسكندرية: نزاع على الملكية واتهامات متبادلة بين الطرفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 02:18 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من محاولة آخر الاستيلاء على قطعة أرض وتهديده بإلحاق الأذى به لإجباره على التنازل عنها بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الشاكي، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية. وبسؤاله، أفاد بتضرره من شخص آخر، متهماً إياه بالاتصال به هاتفيًا وتهديده لإجباره على التنازل عن قطعة أرض مملوكة لعمه.

في المقابل، استمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال المشكو في حقه، وهو بالمعاش، حيث نفى الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد أنه المالك القانوني لقطعة الأرض محل النزاع، بعد شرائها من عم الشاكي منذ عام 2005، مشيرًا إلى أن الشاكي بدأ مؤخرًا في التردد على الأرض وطلب مبالغ مالية مقابل حراستها، مع تهديده بالإيذاء.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة والفصل في النزاع.