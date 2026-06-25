الداخلية تكشف حقيقة منشور عن 4 أطفال بلا مأوى في حلوان وتودعهم دور رعاية بعد ضبط ملابسات الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 25 يونيو 2026 02:18 مساءً - كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مناشدة لمساعدة أربعة أطفال بلا مأوى، بزعم وفاة والدهم وسجن والدتهم، وتواجدهم بأحد شوارع دائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد الأطفال المشار إليهم، وتبين أنهم أربعة أشقاء تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات، كما أسفرت التحريات عن أن والديهم على قيد الحياة، إلا أنهما محبوسان على ذمة قضايا جنائية.

واتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم عرض الواقعة على النيابة العامة، فيما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع الأطفال بإحدى دور الرعاية، لتوفير الرعاية والحماية اللازمة لهم.