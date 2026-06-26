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محافظة الجيزة: تركيب مطبات صناعية بشارع جامعة الدول العربية لتعزيز السلامة.. صور

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محافظة الجيزة: تركيب مطبات صناعية بشارع جامعة الدول العربية لتعزيز السلامة.. صور

محافظة الجيزة: تركيب مطبات صناعية بشارع جامعة الدول العربية لتعزيز السلامة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 03:11 مساءً - نفذ حي العجوزة أعمال إنشاء مطبات صناعية لتهدئة السرعة بشارع جامعة الدول العربية أمام بوابة نادي الزمالك، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وبمتابعة وإشراف الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتهدف الأعمال إلى تعزيز عوامل السلامة المرورية والحد من السرعات الزائدة، بما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ورواد المنطقة، خاصة في أحد أكثر المحاور الحيوية كثافة مرورية.

وأكد حي العجوزة استمرار المتابعة الدورية للطريق، لضمان تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان، ضمن خطة الحي لتحسين كفاءة شبكة الطرق والاستجابة لمتطلبات السلامة المرورية.

 

تركيب مطبات صناعية بشارع جامعة الدول العربية (3)تركيب مطبات صناعية بشارع جامعة الدول العربية

 

تركيب مطبات صناعية بشارع جامعة الدول العربية (4)تركيب مطبات صناعية بشارع جامعة الدول العربية

 

تركيب مطبات صناعية بشارع جامعة الدول العربية (5)تركيب مطبات صناعية بشارع جامعة الدول العربية

 

تركيب مطبات صناعية بشارع جامعة الدول العربية (1)تركيب مطبات صناعية بشارع جامعة الدول العربية

 

تركيب مطبات صناعية بشارع جامعة الدول العربية (2)تركيب مطبات صناعية بشارع جامعة الدول العربية
رئيس حى العجوزة يقود حملة للتصدى للإشغالات والتعديات بالشوارع

وكان حي العجوزة، برئاسة الدكتور محمود فؤاد، قد شن حملة إشغالات مكبرة استهدفت رفع كافة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت الحملة ضمن المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، حيث تم رفع الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير الحركة بالشوارع الرئيسية والفرعية.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود حي العجوزة المستمرة للقضاء على المظاهر العشوائية، والحفاظ على المظهر الحضاري، والارتقاء بمستوى النظافة وتحسين الصورة البصرية بمختلف شوارع وميادين الحي.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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