فيفا: لا ترويج للمثلية داخل الملعب فى مبارة مصر وإيران

فيفا: لا ترويج للمثلية داخل الملعب فى مبارة مصر وإيران

«الخارجية» تحتفل بالذكرى المئوية الثانية على تأسيسها وتدشن متحف الدبلوماسية المصرية

«الخارجية» تحتفل بالذكرى المئوية الثانية على تأسيسها وتدشن متحف الدبلوماسية المصرية

البابا تواضروس يستقبل الرئيس التنفيذى للمتحف المصرى الكبير لبحث أنشطة المتحف

البابا تواضروس يستقبل الرئيس التنفيذى للمتحف المصرى الكبير لبحث أنشطة المتحف

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران.. صلاح ومرموش وزيكو فى الهجوم

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام إيران.. صلاح ومرموش وزيكو فى الهجوم

وزير الزراعة: قفزة تاريخية فى الصادرات الزراعية المصرية بزيادة تجاوزت 300%

وزير الزراعة: قفزة تاريخية فى الصادرات الزراعية المصرية بزيادة تجاوزت 300%

محمود صابر: فخور بتمثيل منتخب مصر في كأس العالم.. وهدفنا الفوز على إيران وإسعاد الجماهير

محمود صابر: فخور بتمثيل منتخب مصر في كأس العالم.. وهدفنا الفوز على إيران وإسعاد الجماهير

ياسر إبراهيم: لا فرق بين الأساسي والبديل.. وهدف منتخب مصر الذهاب بعيدًا في كأس العالم

ياسر إبراهيم: لا فرق بين الأساسي والبديل.. وهدف منتخب مصر الذهاب بعيدًا في كأس العالم

مروان عطية: لا تشغلنا حسابات المجموعة.. وهدفنا الفوز على إيران ومواصلة المشوار

مروان عطية: لا تشغلنا حسابات المجموعة.. وهدفنا الفوز على إيران ومواصلة المشوار

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد ملعب «لومن فيلد» قبل مواجهة إيران في كأس العالم (صور)

الجهاز الفني لمنتخب مصر يتفقد ملعب «لومن فيلد» قبل مواجهة إيران في كأس العالم (صور)

​بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل غدا

​بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل غدا

الرئيسية أخبار مصرية

تفاصيل صنعتها الشركة المتحدة لتجربة جماهيرية تتجاوز مشاهدة المباريات فى منطقة Fan Zone

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل صنعتها الشركة المتحدة لتجربة جماهيرية تتجاوز مشاهدة المباريات فى منطقة Fan Zone

تفاصيل صنعتها الشركة المتحدة لتجربة جماهيرية تتجاوز مشاهدة المباريات فى منطقة Fan Zone

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 03:11 مساءً - لم تعد مشاهدة مباريات كأس العالم تقتصر على الجلوس أمام شاشة، بل تحولت إلى تجربة ترفيهية متكاملة تجمع بين الرياضة والموسيقى والأنشطة التفاعلية، وهو ما نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديمه من خلال منطقة Fan Zone، التي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات الجماهيرية لمتابعة البطولة وسط أجواء احتفالية.

 

وعلى مدار أيام البطولة، حرصت المتحدة على تقديم برنامج متنوع يواكب حماس المباريات، إذ تبدأ الفعاليات قبل انطلاق اللقاءات بساعات من خلال أنشطة ترفيهية ومسابقات تفاعلية، إلى جانب مناطق مخصصة لالتقاط الصور التذكارية، بما يمنح الزائر تجربة متكاملة تتجاوز مجرد متابعة كرة القدم.

 

فعاليات منطقة Fan Zone

ولم تتوقف الفعاليات عند المباريات فقط، بل شهدت منطقة Fan Zone حفلات غنائية لعدد من نجوم الغناء والفرق الموسيقية، إضافة إلى عروض فنية واستعراضية أسهمت في خلق حالة من التفاعل بين الجمهور، لتتحول المنطقة إلى مساحة تجمع بين الرياضة والترفيه في آن واحد.

 

كما وفرت المتحدة استوديوهات تحليلية مباشرة قبل وبعد المباريات، بمشاركة نخبة من نجوم الكرة والمحللين، ما أتاح للجمهور فرصة متابعة التحليلات الفنية في أجواء حماسية داخل موقع الحدث نفسه، قبل الانتقال إلى مشاهدة المباريات على الشاشات العملاقة.

 

وتميزت التجربة أيضًا بتوفير خدمات متنوعة داخل المنطقة، شملت منافذ للأطعمة والمشروبات، وتنظيمًا يضمن سهولة حركة الزوار، بما يجعل قضاء يوم كامل داخل Fan Zone تجربة مناسبة للأفراد والعائلات على حد سواء.

 

 

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

أخبار ذات صلة

0 تعليق