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فقرة ترفيهية بكرة سلة تجمع حسام حسن مع ثلاثي المنتخب قبل مواجهة إيران.. فيديو

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فقرة ترفيهية بكرة سلة تجمع حسام حسن مع ثلاثي المنتخب قبل مواجهة إيران.. فيديو

فقرة ترفيهية بكرة سلة تجمع حسام حسن مع ثلاثي المنتخب قبل مواجهة إيران.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 04:59 مساءً - شهد معسكر منتخب مصر فى الولايات المتحدة أجواءً مميزة قبل المواجهة المرتقبة أمام إيران المقرر لها السادسة صباح غدٍ، السبت، بتوقيت القاهرة، في منافسات كأس العالم 2026، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الضغوط عن اللاعبين من خلال تنظيم فقرة ترفيهية، كان أبرزها مباراة كرة سلة جمعت المدير الفني حسام حسن بعدد من نجوم المنتخب.

 

وشارك في المباراة عمر مرموش، وأحمد سيد "زيزو"، ومروان عطية، وسط أجواء اتسمت بالحماس والروح المرحة، حيث تبادل اللاعبون والجهاز الفني الضحكات والمنافسة الودية، في مشهد يعكس حالة الانسجام التي تسيطر على معسكر الفراعنة قبل اللقاء المرتقب.

وحرص حسام حسن على المشاركة بنفسه في المباراة، في إطار سعيه لتعزيز الروابط بين أفراد البعثة والحفاظ على الحالة النفسية للاعبين، خاصة مع اقتراب المواجهة التي تمثل أهمية كبيرة في مشوار المنتخب بالبطولة.

وتفاعل اللاعبون مع الفقرة الترفيهية، التي شهدت منافسة خفيفة بين الفريقين، قبل أن يعود الجميع إلى البرنامج التدريبي المقرر استعدادًا لمواجهة إيران، حيث ركز الجهاز الفني بعد ذلك على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

ويأمل منتخب مصر في استثمار حالة الاستقرار والتركيز داخل المعسكر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإيراني، مستفيدًا من الروح المعنوية المرتفعة التي تسود بين اللاعبين والجهاز الفني.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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