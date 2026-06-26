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ضبط مصنع ومخزن "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة بالمنوفية

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ضبط مصنع ومخزن "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة بالمنوفية

ضبط مصنع ومخزن "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 04:05 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع ومخزن "بدون ترخيص" كائنان بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

   

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع والمخزن وأمكن ضبط المدير المسئول عن إدراتهما، وضبط بداخلهما (306 طن أسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر – خط إنتاج كامل).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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