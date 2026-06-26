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ضبط شخصان فى المنوفية قاما بآداء مشهد تمثيلى لبيع خبز مدعم فى الطريق العام

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ضبط شخصان فى المنوفية قاما بآداء مشهد تمثيلى لبيع خبز مدعم فى الطريق العام

ضبط شخصان فى المنوفية قاما بآداء مشهد تمثيلى لبيع خبز مدعم فى الطريق العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 04:59 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، يقوم خلاله شخصين بآداء مشهد تمثيلى يتضرر أحدهم من الآخر لقيامه ببيع خبز مدعم محظور تداوله خارج منظومة الدعم مفترشاً الطريق العام بالمنوفية.

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على النشر، مالك مخبز بلدى له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة المنوفية، وبسؤاله أقر بإختلاقه الواقعة بالإشتراك مع عامل بذات المخبز، تم ضبطه ومقيم بدائرة مركز طما بسوهاج، وآدائهما مشهد تمثيلى على غير الحقيقة ببيع الخبز المدعم بالطريق العام.

 

وبمواجهة المذكورين إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ونشر مقطع الفيديو على صفحة الأول لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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