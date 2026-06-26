محمد صلاح يطارد التاريخ أمام إيران.. ليلة قد تغيّر خريطة هدافي العرب بالمونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 04:59 مساءً - يخوض منتخب مصر اختبارًا صعبًا أمام نظيره الإيراني في السادسة صباح غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في مباراة تحمل طموحات كبيرة للفراعنة، وتترقبها الجماهير العربية لمتابعة محطة جديدة في مسيرة محمد صلاح.

هدف واحد يفصل محمد صلاح عن رقم حسام حسن التاريخي

ويدخل محمد صلاح المواجهة وهو على بعد هدف وحيد فقط من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم حسام حسن، الهداف التاريخي لمنتخب مصر برصيد 69 هدفًا.

ويعني تسجيل صلاح في شباك إيران أنه قد يصل إلى هذا الرقم التاريخي أو يتجاوزه، ليكتب فصلًا جديدًا في سباق الهدافين داخل الكرة المصرية، ويضع اسمه فى صدارة قائمة الأساطير.

صراع عربي على قمة هدافي المونديال

ولا يتوقف طموح قائد منتخب مصر عند الرقم المحلي، إذ يمتلك فرصة تاريخية للانفراد بصدارة الهدافين العرب فى تاريخ كأس العالم.

وحال تسجيله هدفًا في شباك إيران سيرفع رصيده إلى 4 أهداف مونديالية، لينفرد بالصدارة متجاوزًا مجموعة من أبرز النجوم العرب، وعلى رأسهم يوسف النصيري، ووهبي الخزري، وسامي الجابر، وسالم الدوسري، الذين يتقاسمون القمة حاليًا برصيد 3 أهداف لكل منهم.

محم صلاح.. قائد يبحث عن كتابة فصل جديد في التاريخ

تعكس هذه الأرقام المكانة الكبيرة التي وصل إليها محمد صلاح على المستويين الإفريقي والعربي، بعدما أصبح أحد أبرز الهدافين في تاريخ المنتخبات، وواحدًا من الأسماء الثابتة في سجل النجوم العالميين.

ويواصل نجم ليفربول قيادة منتخب مصر في مشواره بكأس العالم، وسط آمال كبيرة في تحقيق إنجاز تاريخي جديد، قد يُكتب هذه المرة من بوابة شباك إيران.

مباراة تحمل أكثر من حساب

تأتي مواجهة مصر وإيران في توقيت حاسم داخل البطولة، حيث يسعى المنتخب المصري لتعزيز حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بينما تظل كل الأنظار موجهة نحو محمد صلاح، الذي قد يحوّل هذه الليلة إلى واحدة من أبرز محطات مسيرته الدولية حال نجاحه في هز الشباك.