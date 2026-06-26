الحرس الثوري: يمكن عبور مضيق هرمز فقط من خلال مسارات أعلنتها طهران

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 04:59 مساءً - قال الحرس الثوري الإيراني إنه يمكن عبور مضيق هرمز فقط من خلال المسارات التي أعلنتها طهران، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن ما ورد في البند الخامس من مذكرة التفاهم يُعد الأساس المعتمد لإدارة الملاحة في مضيق هرمز، محذّرة من أن أي إطار عمل لعبور المضيق خارج التنسيق مع طهران سيدفعها إلى تعليق المسار المتبع حاليًا.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن عبور السفن عبر مسارات موازية داخل المضيق قد يعرّضها لمخاطر جسيمة، مؤكدة أنها لا تضمن سلامة السفن غير الملتزمة بممرات العبور المعلن عنها.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن ضمان المرور الآمن في مضيق هرمز غير ممكن دون مراعاة سيادة إيران والالتزام بالتنسيق المعتمد.