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وزير الصحة يبحث مع ممثلة اليونيسيف لدى مصر تعزيز التعاون في صحة الطفل

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وزير الصحة يبحث مع ممثلة اليونيسيف لدى مصر تعزيز التعاون في صحة الطفل

وزير الصحة يبحث مع ممثلة اليونيسيف لدى مصر تعزيز التعاون في صحة الطفل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 04:59 مساءً - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السيدة ناتاليا روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لدى مصر، والوفد المرافق لها، في اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال صحة الطفل.

 

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع شهد التأكيد على دور اليونيسيف كشريك رئيسي في دعم برامج صحة الطفل والتغذية والتطعيمات وتنمية الطفولة المبكرة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول آليات تعزيز الشراكة في الرعاية الصحية الأولية، وصحة الأم والطفل، وبرامج التغذية والتطعيمات، إلى جانب دعم التحول الرقمي في الصحة، وتطوير نظم المعلومات والبيانات الصحية، وتعزيز قدرة النظام الصحي على الصمود أمام الأزمات والجوائح. كما تم بحث توسيع برامج التوعية المجتمعية وبناء قدرات العاملين في الرعاية الأولية، مع التأكيد على أهمية زيادة الإقبال على خدمات المبادرات الرئاسية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى إشادة الوزير بالتعاون المثمر مع اليونيسيف، وفق برامج طويلة وقصيرة المدى، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون لتحسين مؤشرات صحة الطفل وتعزيز الخدمات المقدمة عبر وحدات الرعاية الصحية الأولية.

 

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل والدكتورة عبلة الألفي نائبا الوزير، والدكتورة زينب الصدر مساعد نائب الوزير، والدكتور أحمد عبدالدايم القائم بأعمال رئيس قسم الصحة بمنظمة اليونيسيف. 

فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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وزير الصحة يبحث مع ممثلة اليونيسيف لدى مصر تعزيز التعاون في صحة الطفل

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