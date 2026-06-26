عملاق إنجليزي يتحرك لضم عمر مرموش بعد كأس العالم 2026 بعد غموض مستقبله مع مانشستر سيتي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 26 يونيو 2026 04:05 مساءً - عاد اسم الدولي المصري عمر مرموش ليتصدر عناوين سوق الانتقالات الصيفية، بعدما دخل بقوة ضمن اهتمامات نادي توتنهام الإنجليزي، الذي يدرس التحرك للتعاقد معه استعدادًا للموسم الجديد، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع مانشستر سيتي.

وبحسب الصحفي الإيطالي المتخصص فى أخبار الانتقالات نيكولو شيرا، فإن إدارة توتنهام تراقب موقف عمر مرموش عن كثب، وتجهز لتقديم عرض رسمي خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من رغبة اللاعب فى الحصول على دور أكبر والمشاركة بصفة أساسية.

توتنهام يسعى للتعاقد مع عمر مرموش

وأوضح شيرا أن المدرب روبرتو دي زيربي يضع المهاجم المصري ضمن أولوياته لتدعيم الخط الأمامي، بعدما أبدى إعجابًا كبيرًا بإمكاناته الفنية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وبات عمر مرموش، الذي يشارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026 ، واحدًا من أبرز الأسماء المرشحة لمغادرة مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي، في ظل اهتمام متزايد من عدة أندية بالدوري الإنجليزي، بعد المستويات اللافتة التي قدمها منذ انتقاله إلى بطل إنجلترا قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير 2025.

ويرتبط مرموش بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2029، إلا أن مستقبله لا يزال مفتعمر وحًا على جميع الاحتمالات، في انتظار موقف النادي الإنجليزي من العروض المنتظرة، وحسم وجهته قبل انطلاق الموسم الجديد.

عمر مرموش على رادار أتلتيكو مدريد

وفي وقت سابق، أكدت تقارير إعلامية أن أتلتيكو مدريد الإسباني يخطط لتعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع وضع عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على رأس أهدافه.

ووفقًا لصحيفة Fichajes الإسبانية، فإن أتلتيكو مدريد يسعى لمواجهة احتمال رحيل لاعبين بارزين مثل جوليان ألفاريز أو ألكسندر سورلوث، ما يجعل التعاقد مع مهاجم من وزن ثقيل ضرورة لضمان استمرارية الأداء الهجومي.

وأشارت الصحيفة إلى أن القيمة السوقية الحالية في سوق الانتقالات العالمية للنجم المصري عمر مرموش تصل إلى نحو 65 مليون يورو، ما يعكس مكانته بين أبرز نجوم الكرة العالمية.

ويُعد اهتمام المدرب دييجو سيميوني باللاعب عاملاً حاسمًا، حيث يرى أن عمر مرموش يتمتع بالمرونة والتحرك الذكي في الملعب، ما يمنح الفريق أسلوب هجوم أكثر ديناميكية وصعوبة في التنبؤ به. كما أن خبرته الدولية مع منتخب مصر، والتي تتضمن 10 أهداف في 46 مباراة، تثبت قدرته على قيادة المشاريع الكبيرة وتحمل المسؤولية.

ورغم المنافسة القوية من برشلونة، يرى أتلتيكو مدريد أن تقديم دور أساسي وقيادي للاعب قد يكون الحافز الأكبر لإقناعه بالانتقال إلى العاصمة الإسبانية، ويبلغ عمر مرموش 27 عامًا، ويتميز بقدرته على اللعب كمهاجم صريح أو ضمن ثنائي هجومي، ما يجعله الخيار الأمثل لتعزيز هجوم الفريق في الموسم المقبل