وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي مستجدات الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي مستجدات الأوضاع الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره البحريني التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره البحريني التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث من رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان

وزير الخارجية يبحث من رئيس الوزراء اللبناني تطورات الأوضاع في لبنان

وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع "إس سي جونسون" الأمريكية

وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع "إس سي جونسون" الأمريكية

​أعرف التفاصيل.. وزارة النقل تبدأ تعديل مواعيد المونوريل

​أعرف التفاصيل.. وزارة النقل تبدأ تعديل مواعيد المونوريل

التشكيل النهائي لمجلس إدارة نادي القضاة بعد إعلان النتيجة

التشكيل النهائي لمجلس إدارة نادي القضاة بعد إعلان النتيجة

وزير الشباب والرياضة يهنئ المنتخب المصري بعد التأهل التاريخي لدور الـ32 في كأس العالم 2026

وزير الشباب والرياضة يهنئ المنتخب المصري بعد التأهل التاريخي لدور الـ32 في كأس العالم 2026

مصر تحصد 11 مليون دولار بعد التأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026

مصر تحصد 11 مليون دولار بعد التأهل لدور الـ32 في كأس العالم 2026

أخبار اليمن : مصر ترافق بلجيكا إلى دور الـ32 بتعادلها مع إيران

أخبار اليمن : مصر ترافق بلجيكا إلى دور الـ32 بتعادلها مع إيران

غياب مهند لاشين عن منتخب مصر أمام أستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026

غياب مهند لاشين عن منتخب مصر أمام أستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026

الرئيسية أخبار مصرية

​أعرف التفاصيل.. وزارة النقل تبدأ تعديل مواعيد المونوريل

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
​أعرف التفاصيل.. وزارة النقل تبدأ تعديل مواعيد المونوريل

​أعرف التفاصيل.. وزارة النقل تبدأ تعديل مواعيد المونوريل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 11:18 صباحاً - ​تبدأ وزارة النقل، اعتباراً من صباح اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2026، تطبيق المواعيد الجديدة لتشغيل "مونوريل شرق النيل"، ليصبح التشغيل يومياً بدءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً. يأتي هذا التعديل في إطار خطة الوزارة للتوسع في منظومة النقل الذكي، وتزامناً مع بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية من المشروع. 

 

 

​مواعيد جديدة تخدم حركة الركاب

​يواكب تعديل مواعيد العمل بدء تشغيل المرحلة الثانية من المشروع لاستقبال الجمهور، حيث يمتد تشغيل المونوريل بكامل مساره من محطة "إستاد القاهرة" بمدينة نصر وحتى محطة "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 22 محطة. وتهدف هذه المواعيد الموسعة إلى استيعاب حركة المواطنين المتزايدة وتسهيل تنقلهم خلال ساعات اليوم المختلفة بين القاهرة الكبرى والقاهرة الجديدة وصولاً إلى العاصمة الإدارية. 

 

​شبكة ربط متكاملة

​يُعد المونوريل جزءاً أصيلاً من منظومة نقل متكاملة، حيث يوفر خيارات تبادلية حيوية؛ أبرزها:

​الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة "إستاد القاهرة". 

​الربط مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة "مدينة الفنون والثقافة". 

​الربط المستقبلي مع الخطين الرابع والسادس للمترو.

تساهم هذه الشبكة في ربط الميادين والمحاور الرئيسية، وتسهيل الوصول إلى الجامعات، المستشفيات، المولات التجارية، والمناطق السكنية. 

 

​استمرار خصومات العطلات

​وضمن جهود تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الحديثة وزيارة معالم العاصمة الإدارية، أكدت إدارة المونوريل استمرار تقديم خصم 50% على قيمة التذكرة أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، مما يعزز من كونه وسيلة نقل مريحة واقتصادية في آن واحد.

 

 

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

إخترنا لك

إيران تسجل هدف التعادل أمام منتخب مصر

أخبار ذات صلة

0 تعليق