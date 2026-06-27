​أعرف التفاصيل.. وزارة النقل تبدأ تعديل مواعيد المونوريل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 11:18 صباحاً - ​تبدأ وزارة النقل، اعتباراً من صباح اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2026، تطبيق المواعيد الجديدة لتشغيل "مونوريل شرق النيل"، ليصبح التشغيل يومياً بدءاً من الساعة 6 صباحاً وحتى الساعة 9 مساءً. يأتي هذا التعديل في إطار خطة الوزارة للتوسع في منظومة النقل الذكي، وتزامناً مع بدء التشغيل الفعلي للمرحلة الثانية من المشروع.

​مواعيد جديدة تخدم حركة الركاب

​يواكب تعديل مواعيد العمل بدء تشغيل المرحلة الثانية من المشروع لاستقبال الجمهور، حيث يمتد تشغيل المونوريل بكامل مساره من محطة "إستاد القاهرة" بمدينة نصر وحتى محطة "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 22 محطة. وتهدف هذه المواعيد الموسعة إلى استيعاب حركة المواطنين المتزايدة وتسهيل تنقلهم خلال ساعات اليوم المختلفة بين القاهرة الكبرى والقاهرة الجديدة وصولاً إلى العاصمة الإدارية.

​شبكة ربط متكاملة

​يُعد المونوريل جزءاً أصيلاً من منظومة نقل متكاملة، حيث يوفر خيارات تبادلية حيوية؛ أبرزها:

​الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة "إستاد القاهرة".

​الربط مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة "مدينة الفنون والثقافة".

​الربط المستقبلي مع الخطين الرابع والسادس للمترو.

تساهم هذه الشبكة في ربط الميادين والمحاور الرئيسية، وتسهيل الوصول إلى الجامعات، المستشفيات، المولات التجارية، والمناطق السكنية.

​استمرار خصومات العطلات

​وضمن جهود تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الحديثة وزيارة معالم العاصمة الإدارية، أكدت إدارة المونوريل استمرار تقديم خصم 50% على قيمة التذكرة أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، مما يعزز من كونه وسيلة نقل مريحة واقتصادية في آن واحد.