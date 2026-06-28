صححت مسار الدولة وحافظت على مقدراتها.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 30 يونيو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 03:30 مساءً - بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو.

وأعرب وزير الداخلية، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن هيئة الشرطة، عن خالص التهنئة للرئيس السيسي بهذه المناسبة الوطنية، داعيًا الله عز وجل أن يكلل مسيرته بالمزيد من التوفيق والسداد.

وأكد وزير الداخلية، في برقيته، أن ثورة 30 يونيو جسدت لحظة فارقة في تاريخ مصر المعاصر، أعلن خلالها الشعب المصري بإرادته الحرة تمسكه بهويته الوطنية، واصطف في مشهد وطني أبهر العالم، لتصويب مسار الدولة والحفاظ على مقدراتها.

وأضاف أن الثورة مثلت نقطة تحول حاسمة أعادت ترسيخ دعائم الاستقرار، وفتحت آفاقًا واسعة للتنمية والبناء، وستظل على مر الزمان شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

وشدد وزير الداخلية على أن وزارة الداخلية، وهي تستحضر دلالات هذه المناسبة الوطنية، تؤكد عزمها على مواصلة التفاني في الأداء والإخلاص في العطاء، دعمًا لمسيرة الوطن خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.

واختتم برقيته بالدعاء بأن يحفظ الله مصر، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن تظل أمةً متماسكة تتكاتف من أجل البناء، ومنارةً تهدي البشرية سبل السلام، متمنيًا للرئيس دوام الصحة والتوفيق