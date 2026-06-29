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إبراهيم حسن: مران منتخب مصر اليوم في سبوكين استعدادًا لمواجهة أستراليا بدور الـ32 للمونديال

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إبراهيم حسن: مران منتخب مصر اليوم في سبوكين استعدادًا لمواجهة أستراليا بدور الـ32 للمونديال

إبراهيم حسن: مران منتخب مصر اليوم في سبوكين استعدادًا لمواجهة أستراليا بدور الـ32 للمونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 09:30 مساءً -  

 

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب سيخوض مرانه اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مدينة سبوكين الأمريكية، الموافق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الاستعدادات لمواجهة منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

 

وأوضح مدير المنتخب أن مواجهة أستراليا ستقام مساء الجمعة المقبل على استاد دالاس بولاية تكساس، في لقاء يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة والتأهل إلى الدور التالي.

 

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة العبور إلى دور الـ32 بعدما أنهى منافسات المجموعة السابعة في المركز الثاني، متساويًا في عدد النقاط مع منتخب بلجيكا المتصدر، لكنه جاء خلفه بفارق الأهداف، ليضرب موعدًا مع منتخب أستراليا في مواجهة مرتقبة ضمن الأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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