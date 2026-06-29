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رندا فارس تكشف كواليس أكبر حفل زفاف جماعي في مصر: السيدة انتصار السيسي تابعت أدق التفاصيل

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رندا فارس تكشف كواليس أكبر حفل زفاف جماعي في مصر: السيدة انتصار السيسي تابعت أدق التفاصيل

رندا فارس تكشف كواليس أكبر حفل زفاف جماعي في مصر: السيدة انتصار السيسي تابعت أدق التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 09:30 مساءً -   

 

كشفت الدكتورة رندا فارس، مستشار وزير التضامن لشؤون الصحة وتنمية الأسرة، تفاصيل تنظيم أكبر حفل زفاف جماعي في مصر، مؤكدة أن الدولة حرصت على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة لجميع الفئات، بما في ذلك غير القادرين على استخدام الوسائل الإلكترونية.

 

وأشارت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عز الدين، على قناة "CBC"، إلى أن المواطنين الذين يواجهون صعوبة في التسجيل الإلكتروني يمكنهم التوجه إلى مديريات ووحدات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، حيث يتولى العاملون مساعدتهم في استكمال الإجراءات، لافتة إلى أن غالبية الشباب أصبحوا قادرين على التعامل مع المنصات الإلكترونية، كما يساهم الأبناء في مساعدة كبار السن على التسجيل.

 

وكشفت رندا فارس أن رعاية السيدة انتصار السيسي للمبادرة لم تقتصر على كونها راعية للحدث، بل امتدت إلى متابعة جميع التفاصيل بشكل يومي، موضحة أنها كانت حريصة على الاطلاع على كل ما يتعلق بتجهيزات العرائس، بداية من الأجهزة المنزلية وتصميمات فساتين الزفاف، وصولًا إلى تفاصيل الماكياج وتنظيم الحفل، وهو ما منح المبادرة دفعة معنوية كبيرة وأسهم في خروجها بصورة مشرفة.

 

وأضافت أن تنفيذ المبادرة لم يكن مهمة سهلة، إذ تطلب تنسيقًا واسعًا بين 39 جهة شريكة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب دراسة عدد من التجارب الدولية للاستفادة منها، مع تصميم نموذج مصري متكامل يهتم بتجهيز الأسر وليس إقامة حفل الزفاف فقط.

 

وأوضحت أن من أبرز التحديات كانت عملية نقل نحو 6 آلاف شخص من مختلف محافظات الجمهورية، بينهم ألفا عريس وعروس و4 آلاف من مرافقيهم، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، فضلًا عن توفير أماكن الإقامة وتنظيم بروفات الفساتين، والاستعانة بنحو 175 متخصصًا في التجميل لضمان ظهور كل عروس بإطلالة تناسبها.

 

وصرحت رندا فارس بأن المبادرة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تجهيز 4 آلاف منزل جديد، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة إلى 8 آلاف أسرة، داعية شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال إلى المشاركة في دعم المبادرة، مؤكدة أن أي مساهمة سيكون لها أثر كبير في إدخال الفرحة على آلاف الأسر المصرية.

 

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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