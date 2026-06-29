إنجاز تاريخي للتحكيم المصري.. محمود عاشور ضمن طاقم حكام مباراة المكسيك والإكوادور في كأس العالم 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 09:30 مساءً - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الحكم الدولي المصري محمود عاشور للعمل حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو في مباراة المكسيك والإكوادور، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

ويقود المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، ويعاونه كل من توماز كلانينك مساعدًا أول، وأندراز كوفاسيك مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى الجزائري مصطفى غربال مهمة الحكم الرابع، ومقران قواري الحكم المساعد الاحتياطي. كما يضم طاقم تقنية الفيديو الألماني باستيان دانكيرت حكمًا لتقنية الفيديو، والفرنسي ويلي ديلاجود حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو، إلى جانب المصري محمود عاشور حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو، على استاد أزتيكا بمدينة مكسيكو.

ويعد هذا الظهور هو السابع للحكم الدولي المصري محمود عاشور في منافسات كأس العالم، كما يمثل الظهور الأول للتحكيم المصري في الأدوار الإقصائية للمونديال، في إنجاز تاريخي يعكس المكانة المتميزة التي وصل إليها التحكيم المصري على المستويين الأفريقي والدولي.