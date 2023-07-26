انت الأن تتابع خبر موعد يوم عاشوراء 1445.. تعرف على أفضل الأعمال المستحبه والأدعية المستجابة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد موعد يوم عاشوراء 1445 من الأشياء التي يبحث عنها الجميع مؤخراً، حيث يحتفل به كل المسلمين بجميع أنحاء العالم، ويستعد الجميع لاستقبال هذا اليوم العظيم، ويكثروا فيه الصيام والقيام والدعاء، وذلك لأنه من أفضل الأيام الذي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم.

موعد يوم عاشوراء 1445

ويريد الجميع معرفة موعد يوم عاشوراء 1445 حتى يستطيعون الصيام في هذا اليوم العظيم، وجاء طبقاً لقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن صيام عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، ولذا فأكدت الأمانة العامة التابعة لدار الإفتاء من خلال صفحتها الرسمية عبر فيس بوك، عن موعد تاسوعاء وعاشوراء في العام الهجري الجديد 1445، ومن المفترض أن يكون يوم تاسوعاء يوم الخميس 9 محرم 1445 ويوافق 27 يوليو 2023، وسوف يوافق يوم عاشوراء يوم الجمعة 10 محرم و28 من شهر يوليو 2023.

الأعمال المستحبة يوم عاشوراء

ومن أهم السنن المأخوذة عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء، وذلك لأن صيام هذا اليوم العظيم يعطي الفضل والثواب الكبير ويكفر ذوب السنة الماضية، وأيضاً الإكثار من الدعاء فيه من أكثر الأشياء المستحبة في هذا اليوم الديني المميز.

الأدعية المستجابة يوم عاشوراء

ولابد على كل المسلمين ترديد الكثير من الأدعية المستجابة، وذلك لأنه من افضل الأيام الذي يكون فيها استجابة لكل ما يردده الشخص، ويكون فيه طلب المغفرة والرحمة من الله سبحانه وتعالي، وتأتي كما يلي:

يارب إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

يارب طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

يا الله ما بنا نعمة فمنك.. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

يالله أنني أدعوك أن تطهرني من الذنوب والخطايا، وأن تنجيني من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».

يا الله نرجو رحمتك أرجو إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.

يالله إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم إني أسألك “الجنة وأعوذ بك من النار.

يارب كم من شيء غبت عنه فشهدته فيسرت فيه المنافع، وحفظت عني فيه الغيبة، و وقيتني فيه بلا علم مني، ولا حول ولا قوة الا بك، فلك الحمد على ذلك.

يالله كم من شيء غبت عنه فتوليته وسددت فيه الرأي، وأعطيتني فيه القبول، وأنجبت لي فيه الطلبة، وقويت فيه العزيمة، وقرنت فيه المعونة، فلك الحمد الهي كثيرًا، ولك الشكر يا رب العالمين.

يارب إني أسألك اليسر بعد العسر.. والفرج بعد الكرب، والرخاء بعد الشدة.

يالله صلى على محمد النبي الأمي الرضي المرضي النقي المبارك التقي الزكي المطهر الوفي وآل محمد الطيبين الأخيار، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.