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رياض - احمد صلاح - يريد كل الأشخاص معرفة آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023، وذلك لتجنب التعرض إلى غرامة وفي بعض الأحيان تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط، وهي من أكثر الأشياء التي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي شهر يوليو 2023

وطبقاً إلى الشركة المصرية للاتصالات فسوف يتم دفع الفواتير من 15 يوليو ويستمر إلى يوم 15 أغسطس 2023، ويستمر لمدة شهر ليستطيع المواطنين سداد الفاتورة، ويعرفون قيمتها من خلال الدخول على رابط الشركة المصرية للاتصالات.

ويستعلم العميل عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الدخول على الصفحة الرئيسية، وبعدها وضع كود المحافظة وإدخال رقم الهاتف الأرضي، والنقر على الاستعلام وبعدها تظهر القيمة المستحقة لأنها من الأشياء الذي يريد أن يعرفها الجميع.

أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي

وتوجد العديد من الأماكن المخصصة لدفع فاتورة التليفون الأرضي بشكل مستمر، وهي من الأشياء التي تسهل على الجميع الدفع، وهي الذي زاد البحث عنها كثيراً بالتزامن مع دفع الفاتورة في الوقت الحالي، وهي التي تأتي كما يلي: