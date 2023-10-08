انت الان تتابع خبر اكتشاف ضخم اربك العالم وشتت الدول العظمى العثور على جبال من الذهب الخالص في بلد عربي فقير يغير موازين القوى الإقتصادية رأساً عن عقب في العالم ..! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم اكتشاف جبال ضخمة من الذهب في إحدى الدول العربية الفقيرة. يعتقد الخبراء أن وجود هذا الكنز الثمين سيغير موازين القوى الاقتصادية في العالم بأكمله، وخصوصاً في الوطن العربي. أعلنت شركة "ألتوس ستراتيجيز"، التي تعمل في مجال التعدين والبحث عن الذهب في صحراء مصر، عن اكتشاف مزيد من الذهب في الصخور الصلبة.

تم ذلك من خلال استكشاف ميداني لمناطق جبل الشلول بمساحة 348 كم مربع ووادي جندي بمساحة 696 كم مربع في الصحراء الشرقية لمصر. تحولت الصحراء إلى مدينة من الذهب في مصر، حيث تم اكتشاف 14 منجمًا يدويًا للذهب الصخري الصلب في مشروعين في مصر، بعرض يصل إلى 30 مترًا وطول يصل إلى 100 متر، بالإضافة إلى العديد من العمليات التنقيب تم تأكيد أكثر من 50 عملية تنقيب عن الذهب الصخري الصلب عبر المشاريع حتى الآن، وما زال هناك حوالي 35 هدفًا آخر يتعين تقييمها بواسطة التصوير عن بعد. أشارت الشركة إلى أنها تمتلك 4 مشاريع للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية في مصر، وتمكنت من الحصول عليها من خلال مزايدة على حقوق التنقيب التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

تعتبر هذه الاكتشافات الضخمة للذهب فرصة كبيرة للتنمية الاقتصادية في الدولة العربية الفقيرة. ستتمكن الدولة من استغلال هذا المورد الطبيعي الثمين لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. من المتوقع أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات صناعة التعدين والذهب.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون لهذا الاكتشاف تأثير كبير على موازين القوى الاقتصادية في العالم. ستصبح الدولة العربية الفقيرة منتجًا رئيسيًا للذهب، مما سيعزز قوتها الاقتصادية ويساهم في تعزيز دور العالم العربي في الاقتصاد العالمي.

تم اكتشاف 37 صخرة ذهبية في جبل أم عرادة ووادي دبور، وفقًا لشركة Altus. أعلن ستيفن بولتون، الرئيس التنفيذي للشركة، عن هذا الاكتشاف الأخير الذي قام به الفريق الميداني المصري التابع للشركة. تم اكتشاف 14 عملًا من الذهب الصخري الصلب في مشروعي جبل الشلول ووادي الجندي، بالإضافة إلى وجود 35 هدفًا إضافيًا لم يتم زيارتها بعد.

أشار بولتون في بيان للشركة إلى أنه تم الإعلان في سبتمبر عن اكتشاف 37 صخرة صلبة في مشروعي الذهب في جبل أم عرادة ووادي دبور. هذا يرفع العدد الإجمالي لأعمال الذهب الصخري الصلبة المكتشفة حتى الآن في مشاريع الشركة في مصر إلى 50.

تم العثور مؤخرًا في أستراليا على صخرتين نادرتين تحتويان على قطع من الذهب، وتعد هذه الاكتشافات ذات قيمة هائلة. أفادت شركة التنقيب عن المعادن الكندية "إر إن سي" بأن القطعة الأكبر من الصخرة تزن 95 كيلوجرامًا ومن المتوقع أن يكون غطاؤها من الذهب أكثر من 68 كيلوجرامًا. وقد استخرجت الشركة ذهبًا بقيمة 11 مليون دولار في منجم كالجوري جنوبي أستراليا خلال الأسبوع الماضي. ومن المقرر عرض الصخرة الكبرى في مزاد علني للراغبين في اقتنائها.

وفي الصين، تم اكتشاف كنز يعود تاريخه لـ2000 عام مضت في ضريح أول أمير لهايهون، وهو اسم قديم لمملكة صغيرة في مدينة نانتشانج عاصمة مقاطعة جيانجشي بشرق الصين. لقد أثار اكتشاف هذا الكنز اهتمامًا كبيرًا من وسائل الإعلام الصينية، وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأنه تم اكتشاف ما مجموعه 285 قطعة من العملات الذهبية. وأشار شين لي شيانغ، مدير فريق خبراء الآثار الذين قاموا بالاكتشاف، إلى أن هذا يعد أكبر اكتشاف لمقبرة من عهد أسرة هان من حيث عدد العملات الذهبية، حيث تزن كل قطعة من تلك العملات حوالي 250 جرامًا.