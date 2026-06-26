سيروم الكركم لتفتيح البشرة والبقع الغامقة

سواء البقع كان سببها التعرض للشمس، او ندبات حب الشباب، او فرط التصبغ، النهاردة هنقدملك حل طبيعي باستخدام الكركم، المعروف بخصائصه المفتحة والمعالجة اللي هتساعد على تفتيح البقع الغامقة واستعادة نضارة البشرة الطبيعية، والنهاردة هنشارك معاكم طريقة عمل سيروم الكركم.

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