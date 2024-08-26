انت الأن تتابع خبر- اوعي ترميها بعد النهاردة..!! فوائد قشور البصل والثوم .. فوائد عديدة لا تتخيليها للمناعة والجلد.. وعلاج التجاعيد ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستخدم الثوم البصل بشكل يومي في الطهي لإعطاء نكهة مميزة للطعام، نظرًا بفوائدة العديدة في تقوية جهاز المناعة، والبعض لا يدرك أن قشور الثوم والبصل لها فوائد صحية عديدة، لذلك سوف نقوم من خلال موقع الزهراء بعرض هذه الفوائد، تابعونا.

فوائد قشور الثوم

تحتوي قشور الثوم على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين E وفيتامين B الغني بمضادات الأكسدة المضادة للالتهابات، وأن هذه القشور لها فوائد عديدة كمضاد للميكروبات ولتحقيق الاستفادة من هذه القشور وعدم التخلص منها تابع التالي:

يمكن صنع رقائق الثوم من خلال وضع قشور الثوم ووضع عليها زيت الزيتون والملح وخبزها لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 425 لكي تتحول إلى رقائق مقرمشة، ثم تمزج في السلطات لإعطاء نكهة مميزة.

يمكنك شوي الثوم بالقشرة للمساعدة في تكثيف نكهة الثوم والحصول على عناصر غذائية هامة موجودة في القشرة.

فوائد قشور البصل

توجد عدة فوائد لقشر البصل تتمثل في الآتي: