انت الأن تتابع خبر«كوب من هذا المشروب الرهيب لمرضى السكري».. يعمل على خفض الجلوكوز ويزيد افراز الأنسولين بدون ادوية ويجعلك تتناول اي طعام تريده بدون خوف ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مرض السكري مرض مزمن يصيب ملايين من البشر جول العالم فيصبح من الصعب التعامل معه حيث يحتاج اهتمام خاص ونظام غذائي مخصوص لمرضى السكري غير ذلك يصيح تناول الأدوية الخاصة بخفض مستوى السكر هو شيئ أساسي خاصة حقن الأنسولين اذا كان مستوى السكر مرتفع للغاية في الدم لذلك يجب أيضا معرفة أنه هناك مشروبات تقوم بخفض السكر في الدم للوقاية أيضا من ارتفاعه بشكل مفاجئ أو عند تناول أطعمة تقوم برفع نسبته

فوائد خل التفاح لمرض السكري

عندما تم إقامة مجموعة من الابحاث حول تأثير خل التفاح على الجسم وخاصة مستوى السكر فقام الأطباء بتقسيم مجموعة من الأشخاص ونتفهم أصبح يتناول خل التفاح يوميا ٢٠ ملغرام مع ضعف كمية الماء معه لتخفيفه ومجموعة أخرى لا تتناوله وبعد مرور ثلاثة أسابيع بعد عمل تحليل السكر فاكتشفوا أنه الأشخاص الذين يتناولون خل التفاح يستجيب جسمهم اليه بشكل سريع وسيخفض مستوى السكر مع تأثيره أيضا على مقاومة الأنسولين عند البعض منهم

طريقة استخدام خل التفاح لخفض مستوى السكر في الدم