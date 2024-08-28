انت الأن تتابع خبر«العمر عدي وفات واحنا منعرفش»...تطويل الشعر وعلاج التساقط في أسبوع فقط باستخدام مكون واحد متوفر في كل بيت!؟ والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر الطويل والكثيف هو أمنية كل سيدة وفتاة في الوطن العربي كله وتحظى دولة الهند بأصول الشعر الكثيف والطويل ويعتبر تتميز بهذا الأمر و بالتوابل أيضا القوية ويعتبر الشعر والعناية به هو جزء أساسي في الهند وبفضل استخدام المكونات الطبيعية التي تحتوي على العناصر الغذائية، وتعتبر الوصفات الهندية التقليدية المشهورة التي تتميز بقدرتها القوية على تعزيز نمو الشعر وتقويته ومنع التساقط والتقصف والتلف والقشرة وفي هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة هندية طبيعية تساهم على تطويل وتكثيف الشعر وسوف تحصلين على شعر صحي وغني بالفيتامينات.
وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه
المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة
- عدد اثنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.
- ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الأملا.
- ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الحلبة.
- ملعقة واحدة صغيرة من زيت النعناع.
طريقة تحضير الوصفة الهندية
- 1- قومي بإحضار وعاء صغير وضعي زيت جوز الهند مع زيت الخروع لأن هذه الزيوت تساعد علي تحفيز نمو الشعر وتقوية البصيلة من الجذور.
- 2- قومي بوضع مسحوق الأملا و مسحوق الحلبة الى الخليط السابق لأنها تعتبر من المكونات اللازمة في الطب الهندي وتعمل على تقوية بصيلات الشعر وتقوية نموه.
- 3- قومي برفع الوعاء على النار الهادئة لمدة 5 إلي 7 دقائق مع التقليب المستمر لا تتركيه حتى يغلي بل قومي بتسخينه فقط.
- 4- بعد ان يسخن قومي برفع الوعاء من علي النار واتركي الخليط جانباً حتى يبرد.
- 5- قومي بوضع زيت النعناع لأنه يعمل تحسين رائحة الخليط ويزيد من تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.
- 6- قومي بتقسيم الشعر الى اجزاء صغيرة وقومي بتدليك الفروة بالزيت باستخدام اطراف أصابعك، واتركي الزيت قليلاً حتى يتوزع في فروة الرأس.
- 7- قومي بتدليك الشعر ويلف الشعر بمنشفة دافئة أو تغطية بونيه للشعر واتركيه لمدة ساعتين على الأقل.
- 8- يمكنك أن تنامي به أيضاً وغسله في الصباح.
- 9- اغسلي شعرك جيدا بالماء والشامبو الطبيعي خالي من اي مواد كيميائية.
- 10- كرري هذه العملية مرتين كل أسبوع حتي تحصلي على افضل النتائج.