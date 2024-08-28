انت الأن تتابع خبر«العمر عدي وفات واحنا منعرفش»...تطويل الشعر وعلاج التساقط في أسبوع فقط باستخدام مكون واحد متوفر في كل بيت!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر الطويل والكثيف هو أمنية كل سيدة وفتاة في الوطن العربي كله وتحظى دولة الهند بأصول الشعر الكثيف والطويل ويعتبر تتميز بهذا الأمر و بالتوابل أيضا القوية ويعتبر الشعر والعناية به هو جزء أساسي في الهند وبفضل استخدام المكونات الطبيعية التي تحتوي على العناصر الغذائية، وتعتبر الوصفات الهندية التقليدية المشهورة التي تتميز بقدرتها القوية على تعزيز نمو الشعر وتقويته ومنع التساقط والتقصف والتلف والقشرة وفي هذا المقال سوف نقدم لكم وصفة هندية طبيعية تساهم على تطويل وتكثيف الشعر وسوف تحصلين على شعر صحي وغني بالفيتامينات.

وصفة هندية لتطويل الشعر وتكثيفه

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

عدد اثنين ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الأملا.

ملعقة واحدة صغيرة من مسحوق الحلبة.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت النعناع.

طريقة تحضير الوصفة الهندية