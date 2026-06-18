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الوثائقية تستعيد سيرة النائب العام الراحل هشام بركات فى فيلم جديد يوثق مسيرته ومواجهة الإرهاب

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الوثائقية تستعيد سيرة النائب العام الراحل هشام بركات فى فيلم جديد يوثق مسيرته ومواجهة الإرهاب

الوثائقية تستعيد سيرة النائب العام الراحل هشام بركات فى فيلم جديد يوثق مسيرته ومواجهة الإرهاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 يونيو 2026 03:30 مساءً - أعلنت قناة الوثائقية طرح البرومو الترويجي الأول لفيلمها الوثائقي الجديد «هشام بركات.. حكاية المستشار الشهيد»، تمهيدًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

ويتناول الفيلم المسيرة المهنية والإنسانية للمستشار الراحل، منذ نشأته وتخرجه في كلية الحقوق، مرورًا بمراحل عمله المختلفة داخل السلك القضائي، وصولًا إلى توليه منصب النائب العام في واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخ الدولة المصرية.

ويرصد العمل أبرز المحطات القضائية التي شهدها مشواره المهني، وما عُرف عنه من التزام وانضباط في أداء رسالته القانونية، إلى جانب تسليط الضوء على الظروف التي أحاطت بالعملية الإرهابية التي استهدفته في يونيو 2015، مستندًا إلى وثائق التحقيقات وشهادات المشاركين في متابعة القضية.

كما يتضمن الفيلم شهادات خاصة من أفراد أسرته وعدد من القضاة والخبراء والكتاب، لتقديم صورة متكاملة عن شخصية المستشار الراحل ودوره في دعم منظومة العدالة خلال مرحلة شهدت تحديات أمنية كبيرة.

ويأتي الفيلم في إطار توثيق الشخصيات الوطنية التي تركت بصمة بارزة في تاريخ مصر المعاصر، وإبراز التضحيات التي قُدمت في مواجهة الإرهاب وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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