"سر العلاج من قلب الطبيعة!".. عشبة مهملة لكن معجزة تنظف الكبد من السموم، تفتت حصوات الكلى

الرياض - كتبت رنا صلاح - الحفاظ على صحة قوية لا يعتمد فقط على الغذاء المتوازن أو الرياضة، بل يبدأ من الداخل عبر تنظيف الجسم من السموم التي نتعرض لها يوميًا من الأطعمة المصنعة، الملوثات، وحتى الأدوية. هذه السموم إذا تراكمت قد تُضعف الكبد، الكلى، البنكرياس، وتؤثر على الدورة الدموية والمناعة.

فوائد الكزبرة المدهشة:

تنقية الكبد والكلى والبنكرياس من الدهون والسموم المتراكمة.

تفتيت ومنع حصوات الكلى بفضل قدرتها الطبيعية على تنظيف المسالك البولية.

تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يجعلها مثالية لمرضى السكري أو من لديهم اضطرابات في توازن السكر.

إزالة المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق من مجرى الدم، مما يحمي الأنسجة الداخلية ويعزز عمل الأعضاء الحيوية.

طرق استخدام الكزبرة لتنظيف الجسم:

1. مياه الكزبرة المنقية

اغلي حزمة من الكزبرة الطازجة في كوبين من الماء لـ 15 دقيقة.

صفيها واشرب الماء على مدار اليوم.

2. حساء الكزبرة والليمون

اغلي حزمة من الكزبرة مع كوب ماء.

أضيفي كريمة الطهي + عصير ليمون + ملح وفلفل.

يمكن إضافة قليل من النشا لقوام غني.

تناوليها ساخنة لنتيجة أفضل.

•• النتيجة؟

مع الانتظام، تساعد الكزبرة في: