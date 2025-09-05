 "العالم كله لازم يعرفها" … فتاة مصرية تكشف عن عشبة سحريه برخص التراب تمنع ارتفاع الكولسترول 

الرياض - كتبت رنا صلاح - البهار السحري الذي يغير مذاق الطعام ويحسن الصحة. في مطابخ العالم، تُستخدم البهارات لإضفاء نكهات ساحرة على الأطباق، ولكن القليلون يدركون القيمة العلاجية الخفية لتلك البذور الذهبية. يبرز الكمون كأحد أكثر البهارات استعمالاً وأعمقها فائدة، حيث يُعتبر عنصراً أساسياً في البيوت الشرقية. هذه البذور البنية الصغيرة لا تضيف نكهة دافئة إلى الأطعمة فحسب، بل تحمل كنزاً من الفوائد الصحية التي تشمل تحسين الهضم ومقاومة الالتهابات.”

كشفت دراسة نشرها الموقع الرسمي لـ”Indian Culture” أن بذور الكمون الذهبية تخفي في داخلها كنزاً صحياً لا يُقدّر بثمن. فبحسب البحث، تحتوي هذه البذور على:

✔ خصائص مناعية تدعم مقاومة الجسم

✔ مركبات مضادة للبكتيريا والأورام

✔ عناصر تنشط الإنزيمات الهاضمة

وليس هذا كل شيء! فالكمون يعمل كـ”طبيب متعدد التخصصات”:

– يُحارب فقر الدم بغناه بالحديد

– يُقوّي العظام بفضل الكالسيوم والفوسفور

– يُنشط الذاكرة ويُقلل التوتر

الأكثر إثارة؟ تشير الأبحاث إلى أن الانتظام في تناوله قد يُضيف سنوات إلى العمر! فهل نستحق أن نطلق عليه لقب “إكسير الحياة الطبيعي”؟

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”المكتبة الوطنية للطب” في أمريكا أن هناك أدلة وافرة على الأنشطة البيولوجية والطبية الحيوية للكمون، والتي تُعزى بشكل عام إلى مكوناته النشطة، مثل “التربين” و”الفينولات” و”الفلافونيدات”.

وتم استخدام الكمون على نطاق واسع في الطب التقليدي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض.

ويأتي من بينها:

نقص شحميات الدم

السرطان

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، عبر حسابها الرسمي على منصة “X“، في وقت سابق، أن شرب الكمون يساعد على علاج الغازات والانتفاخ الناتج عن القولون العصبي.

استخدامات الكمون في المطبخ

يُستخدم الكمون بشكل أساسي في توابل التاكو، وهو طعام تقليدي من المطبخ الكلاسيكي، حيث يرتكز على خبز الذرة.

ويتناسب جيّدًا مع الحمص، والأرز، والخضار، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ”مايو كلينك”، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية.

ويمكن أيضًا استخدام الكمون في تتبيلة اللحوم المشوية، والدواجن، والمأكولات البحرية.

فوائد الكمون الصحية

تتعدد فوائد الكمون لصحة الجسم لما يحتويه من العديد من المركبات الفعالة، وفيما يلي نوضح أبرز فوائد الكمون: