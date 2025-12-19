الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر فيتامين” د” أو فيتامين الشمس، من الفيتامينات الهامة للجسم، لما لها دور كبير في زيادة مناعة الجسم والحفاظ على العظام والعديد من الفوائد الآخرى الهامة، ويرتبط فيتامين” د” بضوء الشمس، وأكدت بعض الدراسات الحديثة أن النقص في فيتامين ” د” حتى لو بسيط يؤثر بشكل واضح على الجسم، وهو يعتبر من أكثر المشاكل الصحية المنتشرة في العالم.

يزيد المناعة ويقوي الأعصاب.. فوائد سحرية لفيتامين " د"

نقص فيتامين ” د”

يحدث نقص فيتامين” د”، عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من الاحتياجات اليومية اللازمة، ويسبب نقصه امتصاص أقل للكالسيوم والفوسفور، وبالتالي تكون العظام أضعف وتكون العضلات مرهقة ويكون الجسم بشكل عام غير مستقر صحيا، وبالرغم من أن الفيتامين متوفر بكثرة في أشعة الشمس إلا أن الكثير من الأشخاص لا يحصلون على النسبة الكافية لوقايتهم.

الأشخاص الأكثر إصابة بنقص قيتامين ” د”

كبار السن فوق 65 عام.

أصحاب البشرة الداكنة.

الأشخاص الذين لا يتعرضون لكمية كافية من أشعة الشمس.

المصابون بأمراض في الجهاز الهضمي أو الكبد أو الكلى.

من يتناول طعام يؤثر على امتصاص الفيتامين.

أعراض نقص فيتامين ” د”

الإصابة بالتعب والإرهاق.

الإصابة بألم في العظام وأسفل الظهر.

تقلبات في المزاج وشعور بالحزن.

تكرار العدوى، نتيجة لضعف مناعة الجسم.

فوائد فيتامين ” د”

يوجد لفيتامين ” د” العديد من الفوائد الصحية الهامة، ومن أهمها:

يرتبط بصحة الأعصاب والمزاج.

يزيد من كفاءة جهاز المناعة.

يدع قوة العضلات.

يوازن مستويات الفوسفور في الجسم.

يساعد العظام على امتصاص الكالسيوم.

أين يوجد فيتامين ” د”

يوجد فيتامين ” د” في بعض العناصر الغذائية الهامة، وهي موضحة كالتالي: