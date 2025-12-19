الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح، أن الموجة الحالية لسلالة الإنفلونزا H1N1، تعتبر موجة عالمية ولا تقتصر على مصر فقط، مشيرا إلى أن الفيروس يشهد انتشار كبير في عدد من الدول العربية والأجنبية خلال الفترة الجارية.

.. المصل واللقاح يحذر من انتشار سلالة الإنفلونزا H1N1

أشار رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح، في تصريحات إعلامية، إلى أن الإصابات بسلالة الإنفلونزا H1N1، رصدت بوضوح في بريطانيا وبعض الدول العربية، لافتا إلى أن هناك بعض الفيروسات الأخرى التي تنتشر بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن سلالة الإنفلونزا H1N1، تمثل حاليا 64% من إجمالي الأمراض التنفسية المنتشرة، وأكد على أن شتاء العام الجاري سوف يشهد نشط مكثف للفيروسات التنفسية بصورة عامة.

تنبيهات هامة

وجه الحداد بعض التنبيهات الهامة إلى المواطنين، ومن أهمها:

توجه المواطنين للحصول على لقاح الإنفلونزا، كخطوة وقائية هامة وأساسية للتقليل من حدة الأعراض والمضاعفات التي تنتج عن الإصابة بفيروس الإنفلونزا H1N1.

عدم الانتباه إلى الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والخاصة بظهور فيروسات جديدة مجهولة، مشيرا إلى أن الحقيقي هو ظهور سلالات معروفة تنشط مع تغير الفصول.

أعراض الإنفلونزا H1N1

تحدث الإصابة بالأنفلونزا نتيجة الإصابة بفيروسات تصيب الأنف والحنجرة والرئتين، وتنتشر على مدار العام، لكن تكثر الإصابة بها في فصل الشتاء وفصل الخريف، ويوجد بعض الأعراض الخاصة بالإصابة بفيروس الإنفلونزا H1N، وهي موضحة كالتالي: