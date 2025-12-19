الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشكلة الإمساك، والتي غالبًا ما ترتبط بتغير العادات الغذائية، أو الإفراط في تناول أطعمة فقيرة بالألياف، أو قلة شرب المياه على مدار اليوم، وهو السبب الأكثر شيوعًا، ورغم توافر العديد من الملينات الطبية، يفضل البعض الاعتماد على وصفات طبيعية آمنة لتجنب الآثار الجانبية.

«اوعى تبعد عن الحمام».. وصفة طبيعية لعلاج الإمساك فى 15 دقيقة فقط

وصفة طبيعية لتخفيف الإمساك

وفي هذا السياق، كشف تقرير نشره موقع Mirror عن وصفة طبيعية بسيطة يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات متوفرة، وقد تساعد على تحفيز حركة الأمعاء خلال فترة قصيرة، دون الحاجة إلى أدوية.

طريقة تحضير وصفة طبيعية لتخفيف الإمساك

يتم تقشير برتقالة طازجة وتقطيعها إلى فصوص.

يُحضّر وعاء، ويُضاف إليه ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من الخل الأبيض.

تُغمس فصوص البرتقال في الخليط جيدًا.

يُرش القليل من القرفة فوق الفصوص.

يُترك الخليط لمدة 5 دقائق، ثم يتم تناول البرتقال.

وبحسب ما ورد في التقرير، قد يشعر البعض بتحسن ملحوظ في حركة الأمعاء خلال فترة قصيرة بعد تناول الوصفة، وهو ما يُرجع إلى تفاعل الألياف الطبيعية الموجودة في البرتقال مع زيت الزيتون، المعروف بدوره في تليين الجهاز الهضمي.

وتُعد هذه الوصفة مكملًا طبيعيًا لنمط الحياة الصحي، ولا تُغني عن شرب كميات كافية من الماء أو تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كما يُنصح بمراجعة الطبيب في حال استمرار الإمساك لفترات طويلة أو تكراره بشكل مزمن.