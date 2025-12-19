الرياض - كتبت رنا صلاح - يزداد الاهتمام بصحة العظام مع التقدم في السن لما لها من تأثير كبير على جودة الحياة وتجنب الإصابات وتُشير الدراسات الحديثة إلى أن إدراج الجبن القريش في النظام الغذائي يمكن أن يكون له فوائد غير متوقعة في الحفاظ على قوة العظام وكثافتها مع مرور الوقت.

يعزز الجبن القريش صحة العظام بشكل يومي

أهمية العظام بعد سن الخمسين

تبدأ كثافة العظام بالانخفاض بوتيرة أسرع بعد سن الخمسين مما يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض مثل هشاشة العظام ويكون هذا الانخفاض أكثر وضوحًا عند النساء بعد انقطاع الطمث حيث قد تصل نسبة الفقدان إلى عشرين بالمئة في السنوات التالية.

فقدان كثافة العظام يحدث بوتيرة أسرع بعد الخمسين

يزيد خطر الإصابة بالكسور والأمراض المرتبطة بالعظام

النساء أكثر عرضة لانخفاض كثافة العظام بعد انقطاع الطمث

العناصر الغذائية الأساسية لصحة العظام

تعتمد الأنظمة الغذائية الداعمة للعظام على عدة عناصر غذائية أساسية تعمل معًا للحفاظ على تكوين العظام وقوتها ودعم الكتلة العضلية وتشمل هذه العناصر الكالسيوم وفيتامين D والمغنيسيوم وفيتامين K والبروتين.

الكالسيوم لتكوين أنسجة العظام

البروتين للحفاظ على بنية العظام الموجودة

فيتامين D و K لدعم امتصاص المعادن

المغنيسيوم لتعزيز نمو العظام وتقليل احتمالية الهشاشة

الجبن القريش وفوائده العظمية

يُعد الجبن القريش من أفضل المصادر اليومية للبروتين والكالسيوم حيث يوفر المواد الخام اللازمة لتكوين العظام ويحتوي على عناصر إضافية مثل السيلينيوم والمغنيسيوم التي تعزز صحة العظام على المدى الطويل وتجعله خيارًا مثاليًا للوجبات اليومية.

مصدر غني بالبروتين والكالسيوم

يدعم بنية العظام ويحافظ على قوتها

يحتوي على سيلينيوم ومغنيسيوم لتعزيز صحة العظام

يمكن إضافته بسهولة للوجبات اليومية

الجبن القريش وخفض الوزن

يتميز الجبن القريش بقلة السعرات الحرارية واحتوائه على العناصر الغذائية الأساسية مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يهتم بوزنه كما يساهم البروتين فيه في الشعور بالشبع لفترات أطول ودعم عملية الأيض وبناء العضلات.