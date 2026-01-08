ماحدش هيقول لك عليها.. توابل ربانية تقضي على السموم وتمنع الالتهابات وتحميك من الأمراض المزمنة

الرياض - كتبت رنا صلاح - توابل ربانية تقضي على السموم وتمنع الالتهابات وتحميك من الأمراض المزمنة، حيث إن التهاب الدم من أبرز المشكلات الخطيرة، وينتج عن استجابة شديدة من الجسم للعدوى، والتي تُثير بدورها التفاعلات من قبل الجهاز المناعي للجسم، فيمكن تناول بعض التوابل الموجودة في كل منزل للوقاية من هذا الالتهاب وغيره من الأمراض

يستطيع الإنسان أن يتجنب أو تقليل الالتهاب في الجسم بواسطة تضمين بعض الأعشاب والتوابل المضادة للالتهابات في النظام الغذائي اليومي، فالاستهلاك المفرط للأطعمة المقلية والسكريات يترتب عليه الإصابة بالتهاب الأمعاء وعسر الهضم والانتفاخ،

حيث إنه يمكن تناول بعض التوابل الربانية التي تتمثل فيما يلي:

الكركم: ينال شعبية كبيرة حول العالم، ويكون غني بمادة الكركمين أحد مضادات الأكسدة المعروفة بخصائصه المضادة للالتهابات، فيمكن تناوله مع الفلفل الأسود لزيادة امتصاص الجسم لهذه المادة.

الهيل: يتميز بنكهة حلوة وعطرية، وأثبتت نتائج الأبحاث أنه يساهم في الحد من الالتهاب ويفيد في بعض حالات الكبد الدهني.

القرفة: تناول القرفة يخفف من الالتهاب، ولكن ينصح الخبراء بتناول كميات صغيرة منها للحصول على نتائج جيدة بدون أي آثار جانبية.

الزنجبيل: يمكن استخدامه كدواء لعلاج نزلات البرد وتشنجات الدورة الشهرية والصداع النصفي والتهاب المفاصل، ويساعد على الحد من الالتهابات وآلام المفاصل.

الحلبة: تساعد على التخلص من آلام المفاصل والإمساك والانتفاخ، ويمكن أن يساهم تناوله في إنقاص الوزن.

إكليل الجبل: تدل الأبحاث على أن مادة البوليفينول الموجودة في إكليل الجبل يمكن أن تساهم في الحد من الالتهاب.

قوة التوابل لصحة خلايا الجسم

إن التوابل تستخدم على نطاق واسع كمنكهات للطعام وأدوية شعبية لآلاف السنين، وقد وثقت دراسات كثيرة تأثيرات التوابل المُضادة للأكسدة والالتهابات والمعدلة للمناعة، والتي يمكن أن تكون متعلقة بالوقاية من عدة أنواع للسرطان وعلاجها، بما في هذا سرطان الرئة والكبد والثدي والمعدة وعنق الرحم.

حيث تعتبر الكثير من التوابل مصادر محتملة للوقاية من السرطان وعلاجه مثل الكركم والحبة السوداء والزنجبيل، والتي تحتوي على العديد من المركبات الحيوية النشطة المهمة مثل الكركمين تضم آليات العمل الرئيسية تحفيز موت الخلايا المبرمج، وتثبيط انتشار الأورام وهجرتها وغزوها.

يتمتع جسم الإنسان بقدرة كبيرة في التخلص من المواد الكيميائية السامة والتي تسبب أمراض مزمنة عند اتباع نظام غذائي صحي مليء بالخضراوات الطازجة، والتي تحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة اللازمة لإصلاح الخلايا التالفة.