الرياض - كتبت رنا صلاح - يريد الكثير من الناس تقوية المناعة الخاصة بهم، فالمناعة من أهم الأشياء التي تحميك من أي مرض أو دور برد، ولذلك يجب الحفاظ عليها، وبمكونات طبيعية، تساعدك على الحفاظ على المناعة دون التعرض لأي أمراض.

السر اللي محدش يعرفه.. معلقتين بس منه هتقوي مناعتك وتحميك من أي مرض أو دور برد!

أفضل شيء لتقوية المناعة

فيما يلي سنتعرف على أفضل الطرق التي يمكنك أن تتبعها لكي تستطيع تقوية المناعة الخاصة بك:

1- تناول الأطعمة المعززة للمناعة

يجب اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالموارد المغذية، وهذا أمر جيد لصحة الجسم بطريقة عامة، وبالرغم من عدم وجود طعام أو مكون سحري يقوي المناعة إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد على تقوية المناعة ومنها:

الحمضيات: مليئة بفيتامين C وهو يساعد على الوقاية من نزلات البرد.

التوت: مصدر ممتاز تقلل من أمراض الجهاز التنفسي.

الزنجبيل: يحتوى على مركبات ذات خصائص مضادة للالتهابات، ومن الممكن أن تؤثر على وظائف المناعة.

الخضروات الورقية الخضراء: تكون مليئة بالفيتامينات المضادة للأكسدة، المهمة لصحة المناعة.

2- مارس الرياضة بانتظام

إن النشاط البدني المنتظم هو عبارة عن وسيلة جيدة لتقوية جهاز المناعة ومكافحة الأمراض تشير معظم الأبحاث إلى أن ممارسة الرياضة بكثافة معتدلة لمدة 30 إلى 60 دقيقة عدة أيام في الأسبوع، وهو الأكثر فائدة لجهاز المناعة الخاص بك.

3- أحصل على نوم جيد ليلًا

يجب أن تحصل على 7 – 9 ساعات من النوم الهادئ كل ليلة وهو من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحتك وصحة جهاز المناعة لديك، وهذا أثناء النوم، ويتاح لجسم فرصة لاستعادة وتعزيز الفعالية.

جدير بالذكر أنه خلال النوم يفرز جسمك بروتين يعرف بالسيتوكين، وهو ما يقوى الجهاز المناعي الخاص بك، ويفرز جسمك اثناء النوم بروتين يعرف بالسيتوكين، وهو ما يقوي جهازك المناعي.