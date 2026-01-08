الرياض - كتبت رنا صلاح - معدلات تساقط الشعر تتزايد في السنوات الأخيرة، نظرًا إلى طبيعة الأكل والعادات الغير صحية، وكذلك المناخ وتغيراته وتأثيره على البشرة والشعر، والإفراط في تناول المشروبات السكري قد يكون مرتبطًا بارتفاع خطر الإصابة بالصلع، ولذلك المشروبات الطبيعية قد تكون الحل في مواسم الحر مثل الصيف، ومن خلال موقع سعودي نتعرف على مشروب طبيعي رهيب يمنع تساقط الشعر.

مفاجأة العمر.. مشروب طبيعي رهيب يمنع تساقط الشعر ويغذي فروة رأسك من الجذور في أسرع وقت

الحصول على شعر طويل وصحي من أهداف الكثير بالأخص النساء، ولكن العناية الخارجية وحدها لا تكفي، ولذلك التغذية السليمة تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه، حيث يحتاج الشعر إلى فيتامينات ومعادن معينة لتحفيز البصيلات وتحسين جودة الخصلات، ومن الأمثلة على هذه المشروبات:

أفضل المشروبات الطبيعية لتعزيز نمو الشعر وتقويته

الشاي الأخضر ودوره في تحفيز نمو الشعر.

مشروب عصير الألوفيرا لتقوية الشعر.

مشروب الحليب مع المكسرات للشعر.

مشروبات شائعة تسرع تساقط الشعر وتزيد خطر الصلع

وجد الباحثون أن تساقط الشعر كان من الأكثر شيوعًا بنسبة 30% تقريبًا بين الرجال، الذين يمتلكون عادة يومية تتمثل في شرب ما يصل إلى مشروب سكري واحد، مثل الصودا والعصير ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية و القهوة المحلاة والشاي.

وجد الباحثون أيضًا أن غالبية أن الرجال الذين أفادو بتناول أكثر من مشروب يوميا أكثر عرضة لتساقط الشعر، بنسبة أعلى بنسبة 42% مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا المشروبات السكرية أبدا.

اكتشف الباحثون أن غالبية المشاركين في الدراسة يتناولون على الأقل بعض المشروبات، التي تحتوي على السكر في نظامهم الغذائي اليومي، وأفاد ما يقرب من نصفهم أنهم تناولوا مشروبات محلاة أكثر من مرة في اليوم، لكن الرجال الذين أبلغوا عن تساقط الشعر كانوا يميلون إلى شرب المزيد.

المشروبات الطبيعية تحتوي على المكونات الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر للنمو الصحي، ومن أهم هذه المشروبات عصير الجزر، حيث إنه غني بفيتامين “أ” الذي يساعد في تغذية فروة الرأس وتعزيز إنتاج الزيوت الطبيعية التي تحافظ على ترطيب الشعر.