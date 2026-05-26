استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. مدير أوقاف شمال سيناء يتفقد ميدانيًا الإستعدادات النهائية لساحات الصلاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 مايو 2026 03:30 مساءً - أجرى فضيلة الشيخ محمود مرزوق، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، جولة مرور ميدانية موسعة ومكثفة للإشراف والمتابعة والوقوف على آخر التجهيزات والترتيبات اللازمة بالساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمختلف أرجاء المحافظة.

شملت جولة فضيلته عددًا من الساحات الرئيسية والمسطحات الخضراء والملاعب المخصصة للصلاة، حيث اطلع على خطة توزيع الأئمة والخطباء (الأصليين والاحتياطيين)، والاطمئنان على جاهزية مكبرات الصوت، وفرش الساحات، وتحديد أماكن خاصة للسيدات وأخرى للأطفال؛ لضمان سيولة الحركة وتنظيم دخول وخروج المصلين دون أي تزاحم.

​وأكد فضيلة الشيخ محمود مرزوق خلال جولته أن المديرية قد شكلت غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية، متصلة بغرف فرعية بالإدارات التابعة لها، لمتابعة تجهيز الساحات والمساجد الكبرى أولًا بأول.

​وقال فضيلته: "إن أرض سيناء الغالية مستعدة تمامًا لاستقبال هذه المناسبة المباركة، ونعمل بكامل طاقتنا لتهيئة أجواء إيمانية تليق بفرحة العيد، مع التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات الوزارية وتوفير الدعم الكامل لجميع الإدارات الفرعية لضمان خروج صلاة العيد بالمظهر المشرف الذي يعكس وعي وتلاحم أبناء شمال سيناء".

​​وفي ختام جولته، شدد الشيخ "مرزوق" على السادة مديري الإدارات ومفتشي المناطق بضرورة التواجد والمتابعة الميدانية المستمرة حتى الانتهاء من أداء شعائر الصلاة، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتعاونها المستمر في تنظيف وتجميل المحيط الخارجي للساحات.