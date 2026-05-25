حبس مغني الراب "مروان بابلو" لمدة عام قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة مغني الراب مروان بابلو بالحبس لمدة سنة وتغريمه 100 ألف جنيه لاته إقرأ المزيد

عودة خدمات تطبيق إنستا باى للعمل بعد إصلاح العطل الفنى

أبو ريدة يبحث مع مجدي عبد الغني تعزيز التعاون بين الاتحاد المصري وجمعية اللاعبين المحترفين

​تعليم القاهرة: مساء اليوم نتائج صفوف النقل للابتدائي والإعدادي عبر الموقع الرسمي

اتحاد الكرة يكشف جدول فترات القيد والانتقالات للموسم الجديد 2026-2027 للأندية والمراحل السنية

رئيس لجنة الحج بـ"الصحفيين": تصعيد كافة حجاج النقابة إلى عرفات بنجاح

الزمالك يتعاقد مع علي السعيد لقيادة فريق سيدات الكرة لمدة 3 مواسم

أخبار اليمن : توافد الحجاج إلى منى إيذانًا ببدء مناسك الحج

أخبار اليمن : رئيس برلمانية المؤتمر: لن تكون وحدة الوطن والشعب سلعة في يد سماسرة التقسيم

الإحصاء: تراجع صادرات مصر من الطماطم إلى 8.955 مليون دولار في أول شهرين من 2026

50 جنيهًا ارتفاع في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 6880 جنيهًا

حبس مغني الراب "مروان بابلو" لمدة عام

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مغني الراب مروان بابلو بالحبس لمدة سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالتحريض على الفسق والفجور وهدم القيم الأسرية، من خلال نشر وبث مقاطع فيديو وأغانٍ تضمنت ألفاظاً وعبارات مسيئة.

وتعود القضية إلى العام الماضي، حيث تقدم أحد المحامين ببلاغ ضد مروان بابلو، اتهمه فيه بتقديم أعمال غنائية تحتوي على ألفاظ وعبارات تمثل تعدياً على القيم المجتمعية والأسرية.

وأضاف البلاغ أن الأغاني محل الاتهام نشرت عبر الحسابات الرسمية للمشكو في حقه على منصات رقمية متعددة، وتم إعادة تداولها على نطاق واسع عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ليتم إحالة البلاغ إلى النيابة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه، حيث أحيلت الدعوى إلى المحكمة، التي أصدرت حكما بسجن مروان بابلو لمدة عام.

وليست هذه هي الأزمة الأولى التي يتورط فيها بابلو، حيث شهد عام 2021 أزمة كبيرة للمطرب الشهير، فقد أحيا مروان بابلو والمغني الفلسطيني "شبجديد"، حفلاً غنائياً بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وفوجئ الجمهور بأداء الثنائي ابتهال "مولاي" بطريقة مختلفة بعد أن قاموا بتغيير كلماته إلى "مراون يا مروان.. أني ببابك قد بسطت يدي"، وهذا ما تسبب في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغضب البعض من تحريف الابتهال الديني الخاص بالمبتهل الراحل سيد النقشبندي، والذي يحظى بمكانة خاصة لدى الكثيرين.

وتحركت وقتها نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان الراحل هاني شاكر، واتخذت قراراً بمنع التعامل مع مروان بابلو وإلغاء تصريحه، وهو ما تسبب في منعه من إقامة حفلات غنائية داخل مصر لفترة ليست بالقليلة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

