حبس مغني الراب "مروان بابلو" لمدة عام قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة مغني الراب مروان بابلو بالحبس لمدة سنة وتغريمه 100 ألف جنيه لاته إقرأ المزيد

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، بمعاقبة مغني الراب مروان بابلو بالحبس لمدة سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالتحريض على الفسق والفجور وهدم القيم الأسرية، من خلال نشر وبث مقاطع فيديو وأغانٍ تضمنت ألفاظاً وعبارات مسيئة.

وتعود القضية إلى العام الماضي، حيث تقدم أحد المحامين ببلاغ ضد مروان بابلو، اتهمه فيه بتقديم أعمال غنائية تحتوي على ألفاظ وعبارات تمثل تعدياً على القيم المجتمعية والأسرية.

وأضاف البلاغ أن الأغاني محل الاتهام نشرت عبر الحسابات الرسمية للمشكو في حقه على منصات رقمية متعددة، وتم إعادة تداولها على نطاق واسع عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ليتم إحالة البلاغ إلى النيابة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه، حيث أحيلت الدعوى إلى المحكمة، التي أصدرت حكما بسجن مروان بابلو لمدة عام.

وليست هذه هي الأزمة الأولى التي يتورط فيها بابلو، حيث شهد عام 2021 أزمة كبيرة للمطرب الشهير، فقد أحيا مروان بابلو والمغني الفلسطيني "شبجديد"، حفلاً غنائياً بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وفوجئ الجمهور بأداء الثنائي ابتهال "مولاي" بطريقة مختلفة بعد أن قاموا بتغيير كلماته إلى "مراون يا مروان.. أني ببابك قد بسطت يدي"، وهذا ما تسبب في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغضب البعض من تحريف الابتهال الديني الخاص بالمبتهل الراحل سيد النقشبندي، والذي يحظى بمكانة خاصة لدى الكثيرين.

وتحركت وقتها نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان الراحل هاني شاكر، واتخذت قراراً بمنع التعامل مع مروان بابلو وإلغاء تصريحه، وهو ما تسبب في منعه من إقامة حفلات غنائية داخل مصر لفترة ليست بالقليلة.