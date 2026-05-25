كريم عبدالعزيز: فيلم 7DOGS أرهقني بدنياً ومشهد الطائرة هو الأصعب أعرب كريم عبدالعزيز عن سعادته بالمشاركة في فيلم 7Dogs رغم الصعوبات التي واجهها أثناء تصوير مشاهده بالعمل.وا إقرأ المزيد

أعرب كريم عبدالعزيز عن سعادته بالمشاركة في فيلم "7Dogs"، رغم الصعوبات التي واجهها أثناء تصوير مشاهده بالعمل.

واحتفل صنّاع فيلم "7 Dogs" بالعرض الخاص للعمل يوم الجمعة الماضي، بإحدى دُور العرض بالقاهرة، وذلك بحضور المستشار تركي آل الشيخ.

وشهد العرض الخاص حضور أبطال الفيلم وعدد من النجوم والفنانين، الذين حرَصوا على التواجد لتهنئة صنّاع العمل ومشاركتهم مشاهدة العرض الأول، في أجواء احتفالية لافتة.

وقال كريم عبدالعزيز خلال لقائه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن جميع مشاهد الفيلم كانت صعبة للغاية؛ خاصة مشهد الطائرة. موضحاً أن مخرجي العمل قرروا قلبه هو والفنان أحمد عز فعلياً أثناء التصوير، وهو أمرٌ لم يعتد عليه؛ إذ جرت العادة على تحريك الكاميرا فقط لإظهار هذا التأثير.

وأضاف: "في المشهد ده اتقلبنا أنا وأحمد عز بواسطة جهاز". في إشارة إلى صعوبة تنفيذ المشهد والأجواء الحماسية التي صاحبت التصوير.

ونوّه كريم عبدالعزيز في حديثه، إلى أن القائمين على الفيلم أخبروه قبل بدء تصوير مشاهده بخضوعه لـ20 أو 25 تدريباً. لافتاً إلى أن هذا العمل جعله يتعرض لمجهود بدني رهيب؛ خاصة وأن الكثير من التصوير، مشاهده كانت صحراء المملكة العربية السعودية وخلال شهر رمضان.

واستطرد قائلاً: "أكتر فيلم تعبت فيه بدنيا في حياتي".

تدور أحداث الفيلم الذي يُشارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2026، في إطار من التشويق والحركة، حول ضابط الإنتربول "خالد العزازي" الذي يضطر للتعاون مع المجرم "غالي أبو داوود"- الذي سبق وأن أُلقي القبض عليه- وذلك بهدف الإيقاع بمنظمة إجرامية دولية تحمل اسم "سفن دوجز"، تسعى لترويج مخدر جديد في منطقة الشرق الأوسط. وتعتمد القصة على الإيقاع السريع، والمطاردات، والتنقل بين عدة مدن حول العالم.