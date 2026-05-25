كريم عبدالعزيز: فيلم 7DOGS أرهقني بدنياً ومشهد الطائرة هو الأصعب أعرب كريم عبدالعزيز عن سعادته بالمشاركة في فيلم 7Dogs رغم الصعوبات التي واجهها أثناء تصوير مشاهده بالعمل.وا إقرأ المزيد

عودة خدمات تطبيق إنستا باى للعمل بعد إصلاح العطل الفنى

أبو ريدة يبحث مع مجدي عبد الغني تعزيز التعاون بين الاتحاد المصري وجمعية اللاعبين المحترفين

​تعليم القاهرة: مساء اليوم نتائج صفوف النقل للابتدائي والإعدادي عبر الموقع الرسمي

اتحاد الكرة يكشف جدول فترات القيد والانتقالات للموسم الجديد 2026-2027 للأندية والمراحل السنية

رئيس لجنة الحج بـ"الصحفيين": تصعيد كافة حجاج النقابة إلى عرفات بنجاح

الزمالك يتعاقد مع علي السعيد لقيادة فريق سيدات الكرة لمدة 3 مواسم

أخبار اليمن : توافد الحجاج إلى منى إيذانًا ببدء مناسك الحج

أخبار اليمن : رئيس برلمانية المؤتمر: لن تكون وحدة الوطن والشعب سلعة في يد سماسرة التقسيم

الإحصاء: تراجع صادرات مصر من الطماطم إلى 8.955 مليون دولار في أول شهرين من 2026

50 جنيهًا ارتفاع في أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 6880 جنيهًا

كريم عبدالعزيز: فيلم 7DOGS أرهقني بدنياً ومشهد الطائرة هو الأصعب

أعرب كريم عبدالعزيز عن سعادته بالمشاركة في فيلم "7Dogs"، رغم الصعوبات التي واجهها أثناء تصوير مشاهده بالعمل.

واحتفل صنّاع فيلم "7 Dogs" بالعرض الخاص للعمل يوم الجمعة الماضي، بإحدى دُور العرض بالقاهرة، وذلك بحضور المستشار تركي آل الشيخ.

وشهد العرض الخاص حضور أبطال الفيلم وعدد من النجوم والفنانين، الذين حرَصوا على التواجد لتهنئة صنّاع العمل ومشاركتهم مشاهدة العرض الأول، في أجواء احتفالية لافتة.

وقال كريم عبدالعزيز خلال لقائه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن جميع مشاهد الفيلم كانت صعبة للغاية؛ خاصة مشهد الطائرة. موضحاً أن مخرجي العمل قرروا قلبه هو والفنان أحمد عز فعلياً أثناء التصوير، وهو أمرٌ لم يعتد عليه؛ إذ جرت العادة على تحريك الكاميرا فقط لإظهار هذا التأثير.

وأضاف: "في المشهد ده اتقلبنا أنا وأحمد عز بواسطة جهاز". في إشارة إلى صعوبة تنفيذ المشهد والأجواء الحماسية التي صاحبت التصوير.

ونوّه كريم عبدالعزيز في حديثه، إلى أن القائمين على الفيلم أخبروه قبل بدء تصوير مشاهده بخضوعه لـ20 أو 25 تدريباً. لافتاً إلى أن هذا العمل جعله يتعرض لمجهود بدني رهيب؛ خاصة وأن الكثير من التصوير، مشاهده كانت صحراء المملكة العربية السعودية وخلال شهر رمضان.

واستطرد قائلاً: "أكتر فيلم تعبت فيه بدنيا في حياتي".

تدور أحداث الفيلم الذي يُشارك في موسم أفلام عيد الأضحى 2026، في إطار من التشويق والحركة، حول ضابط الإنتربول "خالد العزازي" الذي يضطر للتعاون مع المجرم "غالي أبو داوود"- الذي سبق وأن أُلقي القبض عليه- وذلك بهدف الإيقاع بمنظمة إجرامية دولية تحمل اسم "سفن دوجز"، تسعى لترويج مخدر جديد في منطقة الشرق الأوسط. وتعتمد القصة على الإيقاع السريع، والمطاردات، والتنقل بين عدة مدن حول العالم.

