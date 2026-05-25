مي عز الدين تتذكر أصعب لحظات حياتها مع صاحبة السعادة

تحلّ الفنانة مي عز الدين ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وذلك خلال حلقتي الأحد والإثنين الموافق 31 مايو و1 يونيو، وكشف البرومو الخاص بالحلقة عن العديد من الجوانب الإنسانية والشخصية في حياة مي عز الدين، من بينها فترة عزلتها ووعكتها الصحية، إلى جانب حديثها المؤثر عن والدتها الراحلة، وكواليس تعارفها على زوجها أحمد تيمور.

وكشفت مي عز الدين خلال برومو حلقاتها في برنامج "صاحبة السعادة"، والذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن تفاصيل الوعكة الصحية التي تعرضت لها، مؤكدة أنها مرت بفترة نفسية صعبة أثرت عليها بشكل كبير؛ إذ شعرت في أحد الأيام بتنميل في جسدها بالكامل، وبدأت تسترجع شريط حياتها، وتتساءل عما ينتظرها خلال الفترة المقبلة، مكملة: "صحيت في يوم لقيت جسمي كله منمل وشريط حياتي كله قدامي".

وأضافت أنها بعد تلك الأزمة لم تعد تبالغ في مشاعر الفرح أو الحزن، وفضلت العزلة لفترة طويلة؛ حيث حبست نفسها داخل غرفتها لمدة شهرين، مبتعدة عن الجميع، ولم تكن تفعل سوى البكاء.

كما كشفت مي عز الدين عن طبيعة علاقتها بوالدتها الراحلة، مؤكدة أنها لم تكن مجرد أم، بل صديقة مقربة للغاية، موضحة أن ذكراها لا تزال حاضرة أمامها طوال الوقت، وأنها تشتاق إليها باستمرار، لكنها تتذكرها أحياناً بابتسامة بسبب المواقف واللحظات التي جمعتهما.

وتطرقت أيضاً إلى كواليس تعارفها إلى زوجها أحمد تيمور، مشيرة إلى أنه كان يجلس بجوارها على الطاولة، وأن أكثر ما لفت انتباهها إليه هو اهتمامه بكل تفاصيلها الصغيرة، الأمر الذي منحها شعوراً بالونس والراحة.

وعلى المستوى الفني، غابت الفنانة مي عز الدين عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2026، نظراً لتأجيل مسلسلها "قبل وبعد" بعد فترة من التحضيرات والبروفات؛ حيث كشفت مي أن قرار تأجيل العمل جاء بسبب ضيق الوقت، الذي يقف عائقاً أمام رغبة القائمين على العمل في تقديم مسلسل يليق بتوقعات المشاهدين بالشكل الذي يرضيهم.