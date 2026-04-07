شاهدها مجانًا.. تردد قناة مفتوحة ناقلة لمباراة آرسنال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:29 مساءً - تترقب جماهير كرة القدم المواجهة المرتقبة التي تجمع بين آرسنال الإنجليزي وسبورتينج لشبونة البرتغالي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتعتبر هذه المباراة واحدة من اللقاءات التكتيكية المنتظرة، حيث يبحث عشاق الجانرز ومتابعو الكرة الأوروبية عن القنوات التي ستبث اللقاء مباشرة.

من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة، خاصة في ظل المستويات القوية التي يقدمها الفريقان؛ حيث يعتمد آرسنال على نجوم مثل بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد، بينما يسعى سبورتينج لشبونة لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في خوسيه ألفالادي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب.

موعد مباراة آرسنال وسبورتينج لشبونة

تنطلق صافرة بداية المباراة يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل 2026، في تمام المواعيد التالية:

09:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بطاقة مباراة آرسنال ضد سبورتنج لشبونة

تمتلك شبكة "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل البطولة، وستبث المباراة عبر:

القناة: beIN Sports 2.

المعلق: عصام الشوالي.

حكم المباراة: دانيال زيبرت.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة آرسنال وسبورتينج لشبونة

توجد عدة قنوات مفتوحة على أقمار مختلفة تتيح للمشجعين متابعة اللقاء بجودة عالية دون الحاجة لاشتراكات مدفوعة، وأبرزها:

قناة MEGA HD (Hellas Sat): المعروفة بتغطيتها للمباريات الكبرى في القارة العجوز.

قناة CBC SPORT HD (AzerSpace): التي توفر بثاً ثابتاً ومميزاً لمباريات دوري الأبطال.

قناة IRIB TV 3 HD (Intelsat): قناة إيرانية تنقل المباريات العالمية بشكل مجاني لمتابعيها.

تردد القناة المجانية لمباراة ارسنال ضد سبورتنج لشبونة على نايل سات

لمتابعة التغطية المتعلقة بالمباراة والبرامج التحليلية عبر الأقمار المتاحة، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي: