مزايا غير مسبوقة من بنك مصر للعملاء الجدد.....

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 7 أبريل 2026 03:29 مساءً - في تحرك يعكس التزام القطاع المصرفي بتعزيز الشمول المالي، أعلن بنك مصر عن إطلاق حزمة من الخدمات والمزايا المصرفية المجانية للعملاء الجدد، بالتزامن مع فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، في إطار جهود تستهدف توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي ودعم التحول نحو الاقتصاد الرسمي.

وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف البنك المركزي المصري، ضمن استراتيجية وطنية لتعزيز الوعي المالي ودمج فئات جديدة من المجتمع، خاصة غير المتعاملين مع البنوك، في النظام المالي الرسمي.

بنك مصر يعلن فتح الحسابات مجانًا بدون حد أدنى للرصيد

أوضح البنك أن المبادرة تتيح للعملاء الجدد إمكانية فتح حسابات جارية أو حسابات توفير دون سداد أي رسوم إدارية، مع إلغاء شرط الحد الأدنى لفتح الحساب، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتسهيل دخول شرائح واسعة من المواطنين إلى القطاع المصرفي، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل.

وتساهم هذه التسهيلات في إزالة الحواجز التقليدية التي كانت تحول دون تعامل بعض الفئات مع البنوك، ما يعزز من فرص الادخار وإدارة الأموال بشكل أكثر كفاءة.

بنك مصر يوفر بطاقات خصم فوري مجانية

ضمن المزايا المقدمة، يتيح البنك إصدار بطاقات الخصم الفوري (Debit Cards) مجانًا للعملاء الجدد، بما يمنحهم القدرة على تنفيذ معاملاتهم المالية بسهولة وأمان، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي أو نقاط البيع.

كما يعمل البنك على تشجيع استخدام الخدمات المصرفية الرقمية، عبر تسهيل الاشتراك في المحافظ الإلكترونية والتطبيقات الذكية، في خطوة تدعم توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على النقد وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.

الفئات المُستهدفة من مبادرة بنك مصر للشمول المالي

أكد مسؤولي البنك أن هذه المبادرة تأتي في إطار دوره المجتمعي وحرصه على تحقيق التمكين الاقتصادي لمختلف الفئات، مع التركيز على الشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم من أهم محركات النمو الاقتصادي.

وأشاروا إلى أن البنك يواصل تطوير خدماته ومنتجاته المصرفية لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وتقديم حلول مالية مبتكرة تساعدهم على تحقيق الاستقرار المالي وبناء مستقبل اقتصادي أكثر أمانًا.

ودعا بنك مصر العملاء إلى التوجه لأقرب فرع للاستفادة من هذه المزايا خلال فترة فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، مؤكدًا استمرار جهوده في دعم خطط الدولة لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.