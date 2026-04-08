خطأ فادح من مصطفى شوبير.. اطّلع على هدف فخري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 أبريل 2026 12:29 صباحاً - نجح فريق سيراميكا كليوباترا في التقدم على الأهلي بهدف دون رد، خلال المواجهة القوية التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، وتُقام المباراة على ملعب استاد المقاولون العرب، في إطار انطلاق منافسات المرحلة النهائية من المسابقة لموسم 2025-2026، حيث يسعى كل فريق لتحقيق بداية قوية في مرحلة الحسم.

هدف فخري لكاي مع سيراميكا كيلوباترا ضد الأهلي

وشهدت الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول هدف التقدم لصالح سيراميكا كليوباترا، بعدما أطلق فخري لاكاي تسديدة قوية ومباغتة من خارج منطقة الجزاء، أخطأت طريقها إلى يد الحارس مصطفى شوبير وسكنت الشباك، مانحة فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد محاولة من لاعبي سيراميكا لاستغلال المساحات خارج منطقة الجزاء، في ظل تراجع نسبي من جانب الأهلي، ليتمكن لاكاي من اقتناص الفرصة بتسديدة صاروخية لم يتمكن شوبير من التعامل معها بالشكل المطلوب.

ترتيب الأهلي وسيراميكا كيلوباترا في الدوري

يدخل الأهلي اللقاء محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، ويطمح لتحقيق الفوز من أجل التقدم في سباق المنافسة على اللقب، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع برصيد 38 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تقربه أكثر من المربع الذهبي وتعزز حظوظه في المنافسة.