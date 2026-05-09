حمل الان..قناة HD دراما الجديدة بأحدث تردد واستمتع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 05:17 مساءً - نجحت قناة HD دراما الجديدة في جذب عدد كبير من محبي الدراما في وقت قصير بفضل تنوع محتواها الذي يجمع بين التشويق والاثارة والرومانسية وتتميز القناة بعرض الأعمال العربية والعالمية بجودة عالية وصوت قوي وواضح على مدار اليوم لذلك هي اختيار مميز لعشاق الدراما .

تردد قناة HD دراما الجديدة على النايل سات

التردد : 12562

الاستقطاب : راسي (V)

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

القمر الصناعي : نايل سات

طريقه تثبيت قناة HD دراما

استقبال القناة على الرسيفر بخطوات بسيطة :

نضغط على القائمة ( menu) من الريموت نختار التركيب أو (installation) ندخل على البحث اليدوي (manual scan) نختار القمر الصناعي نايل سات نسجل بيانات تردد القناة وهي ( التردد - الاستقطاب - معدل الترميز ). ننقرعلى بحث search وعند ظهور القناة نضغط save.

مميزات قناة HD دراما الجديدة

سهولة استقبالها علي الرسيفر

تنوع محتواها لتناسب جميع الاذواق

لا تحتاج الي اشتراك شهري (مجانية)

جودة عالية للصوت والصورة

عرض مستمر علي مدار اليوم

عرض أعمال عربية جديدة ومشهورة



