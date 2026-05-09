“عيونك دوبوني”.. أحمد العوضي يعلق على فيديو رومانسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 مايو 2026 05:17 مساءً - أثار الفنان أحمد العوضي تفاعلًا واسعًا بعد نشره مقطع فيديو جديد من كواليس مسلسل “علي كلاي”، ظهر خلاله برفقة الفنانة يارا السكري في أجواء رومانسية، ما لفت أنظار المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر العوضي الفيديو عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، حيث ظهر في لقطات تجمعه بيارا السكري داخل كواليس العمل، وسط أجواء انسجام واضحة بين الثنائي، الأمر الذي دفع الجمهور للتعليق بشكل كبير على المشهد.

كواليس “علي كلاي” تثير اهتمام المتابعين

أظهرت اللقطات المتداولة جانبًا من أجواء التصوير داخل مسلسل “علي كلاي”، حيث بدت المشاهد هادئة وقريبة من الطابع الرومانسي، وهو ما ساهم في انتشار الفيديو بشكل سريع بين المتابعين.

وتفاعل الجمهور مع المقطع بشكل كبير، معبرين عن إعجابهم بالأجواء التي جمعت أبطال العمل خلف الكاميرا.

أغنية “تباعًا تباعًا” تضيف طابعًا خاصًا للفيديو

جاء الفيديو مصحوبًا بأغنية “تباعًا تباعًا” للفنانة شيرين عبدالوهاب، والتي تم طرحها مؤخرًا ضمن ألبومها الجديد، ما أضفى حالة من الرومانسية على المشاهد المتداولة.

الأغنية التي كتبها ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها توما، لاقت انتشارًا واسعًا منذ صدورها، وارتبطت كلماتها بحالة عاطفية لافتة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

حظي الفيديو بتفاعل كبير من جمهور أحمد العوضي، حيث انهالت التعليقات التي أشادت بالمشاهد وبالأجواء التي ظهر بها مع يارا السكري، وسط حالة من الاهتمام بكواليس مسلسل “علي كلاي”.