الجزائر تستعد لليلة الحسم.. اتحاد العاصمة يصطدم بالزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 03:29 صباحاً - تعيش العاصمة الجزائرية أجواء كروية استثنائية مع اقتراب انطلاق مباراة الذهاب في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تجمع بين اتحاد العاصمة والزمالك في مواجهة تحمل بداية طريق التتويج القاري لموسم 2025-2026.

اللقاء يأتي محمل بالضغط والتوقعات فالفريقان وصلا إلى هذه المرحلة بعد سلسلة طويلة من الاختبارات الصعبة ليبدأ كل طرف الآن مرحلة جديدة عنوانها الحذر وصناعة أفضلية قبل موقعة الحسم في القاهرة.

موقف الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة

نجح الزمالك في الوصول إلى النهائي بعد مشوار لم يكن سهلًا بدأه بمواجهة أوتوهو الكونغولي التي احتاج فيها الفريق إلى التعامل مع مباراتين متقاربتين في المستوى قبل أن يحسم بطاقة التأهل بمجموع مواجهتين شهدتا صراعًا حتى اللحظات الأخيرة.

وفي نصف النهائي واصل الفريق الأبيض رحلته القارية بمواجهة قوية أمام شباب بلوزداد حيث عاد بانتصار مهم من الجزائر في الذهاب ثم حافظ على تفوقه في القاهرة بالتعادل السلبي ليحسم العبور إلى النهائي بتركيز دفاعي واضح وقدرة على إدارة المواجهات الكبرى.

موقف اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

في المقابل وصل اتحاد العاصمة إلى النهائي بعد مسار حمل الكثير من الإثارة خصوصًا في مواجهة مانييما يونيون الكونغولي حيث خسر الفريق خارج ملعبه قبل أن يعود في الإياب ويقلب النتيجة لصالحه في سيناريو مثير منح الفريق بطاقة العبور.

ويعتمد الفريق الجزائري على عامل الأرض في مباراة الذهاب، حيث ينتظر دعمًا جماهيريًا كبيرًا داخل ملعب “5 جويلية 1962” في محاولة لصناعة نتيجة تمنحه أفضلية قبل الانتقال إلى القاهرة لخوض مواجهة الإياب الحاسمة.

موعد مباراة اتحاد العاصمة والزمالك

تقام مباراة اتحاد العاصمة ضد الزمالك يوم السبت الموافق 9 مايو 2026 على ملعب “5 جويلية 1962” في الجزائر ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية في مواجهة تمثل أول خطوة نحو حسم اللقب القاري.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة في أجواء ينتظر أن تكون جماهيرية صاخبة داخل المدرجات على أن يُقام لقاء الإياب في القاهرة يوم 16 مايو لتحديد هوية البطل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد إتحاد العاصمة

تنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية مباراة الزمالك ضد إتحاد العاصمة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باعتبارها الناقل الرسمي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتعرض المواجهة عبر قناة beIN Sports 3 HD مع تغطية موسعة تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء إلى جانب تحليل فني لأبرز لحظات المباراة وأهم التحولات داخل أرضية الملعب.

معلق مباراة الزمالك ضد إتحاد العاصمة

يتولى التعليق على هذه المواجهة المعلق محمد بركات الذي ينقل تفاصيل اللقاء وأجواء النهائي من داخل الاستوديو أو أرضية الملعب في ليلة يتوقع أن تحمل الكثير من التوتر والإثارة.