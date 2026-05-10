” تحليل فني” أسباب سقوط الزمالك أمام إتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 مايو 2026 11:17 صباحاً - خسر الزمالك ذهاب نهائي الكونفدرالية بهدف نظيف، ورغم أن المباراة شهدت جدلاً تحكيمياً واسعاً، إلا أن هناك عوامل فنية واضحة ساهمت في هذه النتيجة السلبية قبل لقاء العودة بالقاهرة.

هفوة "عبد المجيد" القاتلة وركلة الجزاء الحاسمة لإتحاد العاصمة

جاءت نقطة التحول في الدقائق الأخيرة عندما ارتكب المدافع حسام عبد المجيد خطأً داخل منطقة الجزاء؛ حيث تسبب سوء التقدير في التداخل مع مهاجم اتحاد العاصمة، مما أجبر الحكم على العودة لتقنية الفيديو وإلغاء هدف الزمالك ليحتسب بدلاً منه ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز، وهي الهفوة التي كلفت الفريق فوزاً كان في المتناول.

إهدار الفرص المحققة من ثنائي خط الهجوم "بانزا والدباغ"

فشل الزمالك في استغلال بدايته الجيدة في الشوط الأول، حيث أضاع الثنائي شيكو بانزا وعدي الدباغ فرصاً محققة كانت كفيلة بإنهاء المباراة مبكراً، عدم الحسم أمام المرمى والرعونة في اللمسة الأخيرة منحت الثقة للاعبي اتحاد العاصمة للعودة في اللقاء وفرض أسلوبهم.

أزمة وسط الملعب في الزمالك وفقدان السيطرة

سيطر فريق اتحاد العاصمة بشكل كامل على منطقة وسط الملعب، مستغلاً التباعد بين خطوط الزمالك، هذا الاستحواذ الجزائري جعل الزمالك يفقد القدرة على بناء اللعب بشكل منظم، وأجبر لاعبي الوسط على بذل مجهود بدني مضاعف في التغطية الدفاعية بدلاً من صناعة اللعب.

فقدان الكرة في "المناطق الحرجة"

عاب أداء الزمالك اليوم كثرة فقدان الكرة بالقرب من منطقة جزاء الخصم؛ فبدلاً من تشكيل خطورة حقيقية، كانت الهجمات تنتهي سريعاً بسبب التمريرات الخاطئة أو التباطؤ في التحضير، مما سمح لاتحاد العاصمة بشن هجمات مرتدة سريعة شكلت خطورة مستمرة على مرمى مهدي سليمان.