نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. ماذا قدم أنتوني موديست في أول ظهور بقميص الأهلي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفت الفرنسي أنطوني موديست لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار بعد مشاركته مع المارد الأحمر للمرة الأولى أمام المصري البورسعيدي، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ماذا قدم أنتوني موديست في أول ظهور بقميص الأهلي؟

ورغم عدم مساهمة اللاعب في أهداف الأهلي أمام الفريق البورسعيدي، لكنه ظهر بمستوى جيد خلال المباراة التي انتهت بفوز القلعة الحمراء برباعية نظيفة.

وإليكم أبرز أرقام وإحصائيات اللاعب الفرنسي أمام المصري، وذالك على النحو التالي:

لعب 81 دقيقة

تسديد على المرمى 1

تسديدة خارج المرمى 1

إضاع فرصتين محققتين

لمس الكرة 17 مرة

تمريرات صحيحة 6 من 8

فقد الاستحواذ 4 مرات

الالتحامات الأرضية 0 من 3

وحقق الأهلي فوزا هاما على المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.