كولر يعلق على مستوى كريم الدبيس أمام سان جورج في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - علق المدير الفني السويسري مارسيل كولرمدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ظهور كريم الدبيس الظهير الأيسر للمارد الأحمر.

كولر يعلق على مستوى كريم الدبيس أمام سان جورج

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بأربعة أهداف دون رد في إياب دور الـ32 من البطولة.

وشارك كريم الدبيس بشكل أساسي مع النادي الأهلي بدلًا من علي معلول.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي:"كريم الدبيس لاعب على مستوى كبير في حال تطبيق تعمليات المدير الفني".

وأضاف:"كولر أشاد باللاعب الذي أدى بشكل جيد في مباراة الأهلي وسان جورج بالإضافة إلى تدريبات المارد الأحمر".