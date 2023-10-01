موعد مباراة الأهلي ضد دجلة الجامعة العراقي في البطولة العربية للأندية لكرة السلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي النادي الأهلي لكرة السلة رجال مع نظيره دجلة الجامعة العراقي ظهر اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية التي تستضيفها قطر من الفترة 1 أكتوبر حتى 12 من ذات الشهر.

ويتواجد المارد الأحمر في المجموعة الرابعة برفقة فرق دجلة الجامعة العراقي، بيروت اللبناني، الاتحاد الليبي، مجد طنجة المغربي.

موعد مباراة الأهلي ضد دجلة الجامعة العراقي في البطولة العربية لكرة السلة

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي ودجلة الجامعة العراقي اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الثانية ظهرًا بتوقيت الإمارات وعمان، الحادية عشر صباحًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد دجلة الجامعة العراقي في البطولة العربية لكرة السلة

تمتلك إدارة شبكة قنوات الكأس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات البطولة العربية لكرة السلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة الأهلي ضد دجلة الجامعة العراقي ظهر اليوم، عبر قنواتها المفتوحة على النايل سات.