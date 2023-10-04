نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد نادي مجد طنجة في البطولة العربية للأندية لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل الأندية العربية استعدادها لليوم الرابع في البطولة العربية لكرة السلة المقامة بالدوحة في الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الحالي.



وتضم مجموعات البطولة كل من:



المجموعة الأولى: قطر القطري، خدمات البريج الفلسطيني، المحرق البحريني، الكويت الكويتي



المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري، إتحاد الجزائر، الأهلي القطري، السيب العماني، دينامو اللبناني.



المجموعة الثالثة: القادسية الكويت، وحدة صنعاء اليمني، جمعية سلا المغربي، الفتح السعودي.



المجموعة الرابعة: الأهلي المصري، مجد طنجة المغرب، دجلة العراقي، الاتحاد الليبي، بيروت لبنان.



وشهدت منافسات الأمس بالبطولة العربية لكرة السلة فوز فريق كرة السلة بالاتحاد السكندري على نظيره دينامو اللبناني بنتيجة 96-89.



ومن المقرر أن يخوض الأهلي ثالث مباريته بالبطولة اليوم الأربعاء أمام مجد طنجة وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر.



وكان الأهلي قد فاز على دجلة العراقي بنتيجة 92-77 في أولى مباريات البطولة وعلى الاتحاد الليبي 55/65 في ثاني مبارياته في البطولة.