الرياضة

موعد مباراة الأهلي ضد نادي مجد طنجة في البطولة العربية للأندية لكرة السلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد ضد نادي مجد طنجة في البطولة العربية للأندية لكرة السلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  
تواصل الأندية العربية استعدادها لليوم الرابع في البطولة العربية لكرة السلة المقامة بالدوحة في الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر الحالي.


وتضم مجموعات البطولة كل من:


المجموعة الأولى: قطر القطري، خدمات البريج الفلسطيني، المحرق البحريني، الكويت الكويتي


المجموعة الثانية: الاتحاد السكندري، إتحاد الجزائر، الأهلي القطري، السيب العماني، دينامو اللبناني.


المجموعة الثالثة: القادسية الكويت، وحدة صنعاء اليمني، جمعية سلا المغربي، الفتح السعودي.


المجموعة الرابعة: الأهلي المصري، مجد طنجة المغرب، دجلة العراقي، الاتحاد الليبي، بيروت لبنان.


وشهدت منافسات الأمس بالبطولة العربية لكرة السلة فوز فريق كرة السلة بالاتحاد السكندري على نظيره دينامو اللبناني بنتيجة 96-89.


ومن المقرر أن يخوض الأهلي ثالث مباريته بالبطولة اليوم الأربعاء أمام مجد طنجة وتقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر. 


وكان الأهلي قد فاز على دجلة العراقي بنتيجة 92-77 في أولى مباريات البطولة وعلى الاتحاد الليبي 55/65 في ثاني مبارياته في البطولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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